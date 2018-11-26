Kayseri'de 2 mahalleden 11 evi soyanlar tutuklandı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ İl Jandarma Komutanlığı hırsızlıkla mücadele kapsamında başlattığı operasyonda 11 olayı aydınlattı. Gözaltına alınan 4 hırsızlık süphelisi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı asayiş ekipleri Merkez Melikgazi İlçesine bağlı Gesi mahallesinde 4 ve Kayabağ mahallesinde 7 evde hırsızlık yaptıklarını belirledikleri Y.P., C.Y., E.K. ve H.K.\'yi gözaltına alındı. Hırsızlık şüphelilerinin evlerinde yapılan aramada çalmış oldukları eşyalar ve hırsızlıkta kullandıkları ekipmanlar ele geçirildi. 11 evden hırsızlık şüphesiyle adliyeye çıkarılan 4 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu.



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