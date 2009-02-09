Kayseri’de 2 bebek sokağa terk edildi

Kayseri'de bir gün arayla sokağa terk edilen iki bebek hastanede tedavi altına alındı.



Yeniköy Mahallesi'nde bir evin önüne erkek bebek terk edildi. Polis, bebeğin ailesine ulaşmak için çalışma sürdürürken bir gün sonra da Kılıçarslan Mahallesi'nde bir bebek terk edilmiş halde bulundu.



İmamı Azam Camisi önüne bir çanta içinde bırakılmış olan kız bebek de, Kayseri Kadın Doğum ev Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Her iki bebek de hastanenin çocuk servisinde kuvöz içerisinde tedavi altına alındı.



Bir gün arayla hastaneye getirilen iki buluntu bebek, hastane çalışanlarının kısa sürede sevgisini kazandı. Bebeklerden kız olana, hastaneye getirildiğinde gece nöbetçisi olan Ayfer hemşirenin adı verildi. Servis çalışanları, erkek bebeğe de kısa süre önce nişanlanan Ayfer hemşirenin nişanlısının adı olan Levent ismini verdi.



Her iki bebeğin de sağlık durumunun iyi olduğu, ancak Levent bebeğin kilosunun normalin biraz altında olduğu belirtildi. Levent bebek normal kilosuna kavuştuktan sonra diğer bebekle birlikte Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Yuvası'na teslim edilecek.

