Kayseri'de 15 askerin şehit olduğu terör saldırısı davasına devam edildi

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de 17 Aralık 2016\'da, 15 askerin şehit olduğu 54 askerin de yaralandığı PKK terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıyla ilgili davanın görülmesine devam edildi. Duruşmada 1\'i mağdur, 3\'ü tutuklu, 5 sanık dinlendi. Sanıklardan Ümit Kepir, canlı bomba saldırısını gerçekleştiren Kasım Yıldırım Çakar\'ın kendilerine üniversite öğrencisi olarak tanıtıldığını ileri sürdü.

Talas Bulvarı\'nda Erciyes Üniversitesi Kampüsü yakınlarındaki otobüs durağında 17 Aralık 2016\'da, 1\'inci Komando Tugayı\'ndan kent merkezine hafta sonunu izine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne PKK\'lı terörist tarafından bombalı araçla yapılan saldırıda 15 asker şehit oldu, 54 asker yaralandı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında sanıklar hakkında \'15 kez nitelikli adam öldürme, 55 kez nitelikli kasten adam öldürmeye teşebbüs, patlayıcı madde bulundurmak, silahlı terör örgütü yöneticisi olmak ve evrakta sahtecilik\' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boy hapis cezası istemiyle dava açıldı.

4\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugünkü duruşması, sanık ve davacı sayısının çok olması ve güvenlik nedeniyle Kayseri Adalet Sarayı Konferans Salonu\'nda görüldü. Duruşmada tutuklu sanıklar Ümit Kepir, Ekrem Uğur ve Mehmet Oluk ile tutuksuz sanıklar Murat T. ve Serkan A. hazır bulundu. Dİğer tutuklu sanıklardan Kenan Çiçek ile Abdullah Akbıyık ise bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Diğer sanıklar ise duruşmaya katılmadı.

Duruşmada ilk olarak, saldırıda gazi olan Yunus Ertaş dinlendi. Saldırıda hedef olan otobüsün en arka kısmında olduğunu belirten mağdur Ertaş, \"Çarşıya gidiyorduk. Durağa geldik ve olay gerçekleşti. Kendimiz otobüsten çıktık. Sonrasını hatırlamıyorum. Gözümü hastanede açtım\" diye konuştu.

Yunus Ertaş\'ın ifadesinin ardından Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıkların mevcut durumlarının devamını istedi. Savcının tutukluluk isteği sonrası söz verilen tutuklu sanık Abdullah Akbıyık ise \"8 kardeşiz, bu olaydan dolayı birbirimize girdik. Lanet ediyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum. Askerlik için bana çürük raporu vereceklerdi. Kabul etmedim. Geri hizmette askerliğimi yaptım. Askerlik vatan borcum dedim\" ifadelerini kullandı.

\'ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ OLARAK TANITTILAR\'

Canlı bomba saldırısını gerçekleştiren Kasım Yıldırım Çakar\'ı kendilerine üniversite öğrencisi olarak tanıttıklarını söyleyen tutuklu sanık Ümit Kepir ise \"Üniversite öğrencisi olarak tanıttılar. Kalacak yeri olmadığını söylediler. Engel durumumdan dolayı kamuda rahat bir işte çalışıyordum. Tüm bu imkanları terk edip neden böyle bir işin içine gireyim. Kasım Yıldırım Çakar bir gün evimde kaldı, başıma gelmeyen kalmadı\" dedi.

Mahkeme heyeti, verdiği ara kararla tutuklu sanıkların mevcut durumlarının devamına, dinlenmeyen tanıkların dinlenmesine karar verdi, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 2 Ekim\'e erteledi.

Bu arada duruşmayı, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık ile CHP il yöneticileri de izledi.