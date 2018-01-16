Kayseri'de 11 FETÖ sanığına hapis cezası

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ/PDY) üye olmak ve ByLock kullandıkları iddiasıyla yargılanan aralarında öğrenci, öğretmen ve polislerinde bulunduğu 9’u tutuklu 21 sanık hakim karşısına çıktı. Sanıklardan 11\'ine, 3 yıl 1 ay 15 gün ile 9 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu yargılanan Fuat Yavuz, Mehmet Deniz, Sedat Key, Semih Öztekin, Hacı Hayarali, Etem Çamcı, Mehmet Salih Keskin, Yasin Deviren ve Ahmet Tekin ile tutuksuz sanıklar Miktat K., Mehmet Ali O., İsmail Ö., Doğukan Z., Levent Y., Esat M., Cuma A., Yücel U., Emre P., Şevket A., Harun D ve Orhan K. katıldı.

FETÖ üyesi olmak ve örgütün iletişim programı ‘ByLock’ kullanıcısı oldukları iddia edilen sanıkların, savunmaları alındı. Haklarında yapılan suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler, beraatlarını ve tahliyelerini talep etti. Mahkeme heyeti, yaptığı yargılama sonucunda tutuklu sanıklardan Ahmet Tekin’in 9 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına, Fuat Yavuz ve Mehmet Deniz’i ise 7’şer yıl 6’şar ay hapis cezasına çarptırarak, yurt dışına çıkış yasağıyla tahliye etti. Tutuklu sanıklardan Hacı Hayarali, üniversite öğrencisi Mehmet Salih Keskin ve Etem Çamcı’nın ise, 6’şar yıl 3’er ay hapis cezasına çarptırıldı. Aynı mahkemede tutuksuz olarak yargılanan şüphelilerden öğretmen İlyas Ö. ve Esat Mahmut B., 6’şar yıl 3’er ay hapis cezası aldı. Tutuksuz sanıklardan, Emre P., 4 yıl 8 ay 7 gün, Şevket A. 3 yıl 1 ay 15 gün, Yücel U. İse 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sanıklardan, Mehmet Ali O., Doğukan Z., Levent Y., Cuma A. ve Orhan K. delil yetersizliğinden beraat etti. Tutuklu sanıklar, Sedat Key, Semih Öztekin ve Yasin Deviren’in tutuklulukların devamına, duruşmanın ise, 15 Mart’a ertelenmesine karar verildi.

Öte yandan, 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen bir başka FETÖ/PDY duruşmasında tutuksuz olarak yargılanan siber suçlarla mücadele biriminde çalışan polis memuru Harun D, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.