T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kayseri'de 09.05'te yaşam durdu

YASİN DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- TÜRKİYE Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 80'nci yıl dönümünde Kayseri’de anıldı

10 Kasım 2018 13:46

YASİN DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- TÜRKİYE Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 80\'nci yıl dönümünde Kayseri’de anıldı. Saatler 09.05\'i gösterdiğinde Cumhuriyet Meydanında 7\'den 70\'e herkes ayağa kalkarak saygı duruşunda bulundu.
Kayseri’de Cumhuriyet\'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 80\'inci yıl dönümünde ilk anma etkinliği Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na Kayseri Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi çelenkleri sunuldu. Saat 09:05’i gösterdiğinde, çalan sirenler ile beraber saygı duruşunda bulunuldu. Cumhuriyet Meydanı\'nda bulunan ayakkabı boyacıları, temizlik görevlileri çok sayıda kişi saygı duruşunda bulunarak Atatürk\'ü andı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YASİN DALKILIÇKAYSERİ DHA TÜRKİYE CumhuriyetininMustafa Kemal AtatürkvefatınınKayserideSaatlerCumhuriyet MeydanındaKayseride CumhuriyetMustafa Kemal AtatürkünMeydanındaAtatürk Anıtına Kayseri Valiliği Garnizon
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24