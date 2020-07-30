Kayseri ve Tokat'ta birer köy karantinaya alındı

Kayseri ve Tokat'ta Koronavirüs tedbirleri kapsamında birer köy karantinaya alındı.

Kayseri'nin Sarız ilçesinde Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 380 nüfuslu bir köy karantina altına alındı. Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Çörekdere köyünde Koronavirüs tespit edilmesi üzerine, ilçe Hıfzıssıhha kurulunca alınan kararla köyün tamamı karantinaya alındı. Yetkililer tarafından ilçeye giriş ve çıkışlar yasaklanırken, vatandaşların ihtiyaçlarının vefa destek grubunca karşılanacağı öğrenildi.

Tokat’ın Turhal ilçesine bağlı Kat köyü de, Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.Turhal İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı karar üzerine koronavirüslü hasta sayısındaki artış nedeniyle ilçeye bağlı Kat köyü karantinaya alındı. Turhal Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Koronovirüs salgınının kontrolü amacıyla Umumi Hıfzıssıhha kanununun 27'nci ve 72'nci maddeleri kapsamında ilçemize bağlı Kat köyünde 30 Temmuz 2020 saat 24.00'den başlamak üzere 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.