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Kayseri Valisi uyardı: Vakalar arttı, ziyaretleri erteleyin

07 Haziran 2020 23:48

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Koronavirüs vaka sayısında artışa neden olduğu gerekçesiyle vatandaşlardan dost ve akraba ziyaretlerine ara vermelerini istedi.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada kentte artan Koronavirüs vakalarına dikkat çekti. Vali Günaydın paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Çok kıymetli hemşehrilerim, Koronavirüs ile mücadelemizde dost ve akraba ziyaretlerine ara vermemiz önem arz etmektedir. Ancak ilimizde son bir haftadaki vakaların önemli kısmı bu ziyaretlerden kaynaklanmıştır. Lütfen sağlığımız için bu ziyaretleri bir süreliğine erteleyelim."

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