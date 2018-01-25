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Kayseri Valiliği toplantı gösteri yürüyüşleri yapılacak alanları belirledi

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Valiliği, 2018 yılı içinde toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılacak 4  alanı belirledi

25 Ocak 2018 15:16

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Valiliği, 2018 yılı içinde toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılacak 4  alanı belirledi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, 2018 yılında toplantı, gösteri ve miting yapılacak yerler ile afiş asılması gereken yer ve güzergahlar tek tek belirlendi. Karara göre, Kayseri\'de 4 bölge oluşturuldu. Birinci bölgede, Zümrüt Mahallesi, Mustafakemalpaşa Bulvarı yürüyüş güzergahı ve Anadolu Fuarı önündeki meydan ise, toplanma alanı oldu. İkinci bölge ise; Gevher Nesibe Mahallesi Tekin Sokak ile Gök Sokak arası yürüyüş güzergahı, Kurşunlu otoparkı ise, toplanma alanına dönüştürüldü. Kayseri\'de 3\'üncü Bölgede Battalgazi Mahallesi Yavuz Caddesi ile Murat Caddesi arasındaki alan yürüyüş güzergahı ve bu alandaki boş arsa toplanma yeri oldu.
Bu yıl yapılacak gösteri ve yürüyüş güzergahlarından sonuncusu ise, Cumhuriyet Alanı olarak belirlendi. Valilik, bu alanlar dışında izinsiz yapılacak her türlü gösteri ve yürüyüşe izin veriymeyeceğini bildirdi.
 

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