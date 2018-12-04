Kayseri ürünleri Bosna'daki 'Diplomatik Kış Kermesi'nde yer aldı

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi\'nin Bosna Hersek’te düzenlenen Diplomatik Kış Kermesi’ne gönderdiği, kentin yerel ve katkısız ürünler, ilgi gördü.

Büyükşehir Belediyesi, Bosna Hersek’in Mostar şehrinde 2006 yılında açtığı KAYMEK kursları ile iki ülkenin dostluğuna katkıda bulunuyor. Bu kursların yanı sıra düzenlenen etkinliklere de destek veren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’daki kermese katkı sundu. Saraybosna’da yaklaşık 40 ülkenin katılımıyla düzenlenen ve gelirinin tamamı engelli, bakıma muhtaç ve tedavi gören çocukların ihtiyaçları için harcanacak olan \'Diplomatik Kış Kermesi\'nde Büyükşehir Belediyesi’nin Kayseri’den gönderdiği ürünler de yerini aldı. Gönedirilen gıda ürünleri arasında lezzetleriyle ünlü mantı, pastırma ve sucuk bulunuyor. Türk Standı\'ndaki katkısız ve organik ürünler ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü. Geçen yıl düzenlenen kermeste yaklaşık 100 bin euro toplanmış ve en çok katkıyı sağlayan da Türk standı olmuştu.



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