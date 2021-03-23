Kayseri Üniversitesi Rektörü, "Yabancı menşeli" şartıyla 4x4 araç kiraladı

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Kurtuluş Karamustafa, toplam 567 bin TL ödeyerek biri 4X4 olmak üzere iki araç kiraladı.

Kayseri Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, 2 Şubat’ta, “36 aylığına iki adet sürücüsüz araç kiralama” ihalesi açtı. İhale için hazırlanan teknik şartnamede, araçlardan biri özel olarak tanımlandı. Buna göre, 4X4 olmasını istenilen aracın en az 2020 model ve siyah olması da talep edildi. Çok sayıda lüks özelliğin sıralandığı teknik şartnamede ayrıca, kiralanacak aracın uzunluğu, genişliği, depo kapasitesi, bagaj yüksekliği gibi ölçüler de belirtildi. Tüm ayrıntılarıyla tariflenen ve özellikle, “Yabancı menşeli” olması istenilen aracın Rektörlük Makamı için çalıştırılacağı kaydedildi.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, idare, 4X4 aracın yanında görece daha az lüks binek araç da kiralamak istedi. Bu aracın bazı özellikleri de ihale dosyasında ayrıca belirtildi ancak bu sefer, “Yabancı menşeli” olma koşulu aranmadı.

Araçlar özellikle tarif edilerek çıkılan ihaleye yedi şirket teklif verdi. Değerlendirme sonucunda Yeni Yurduseven isimi firmayla 567 bin 360 TL’lik sözleşme imzalandı. İdarenin, pandeminin ekonomiye etkisini yakıcı hissettirdiği dönemde tamamladığı ihalenin sözleşmesi 2 Mart’ta imzalandı.