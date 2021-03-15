Kayseri Tabip Odası Başkanı Şahin: Vaka artışının nedeni akraba ziyaretleri

Kayseri Tabip Odası Başkanı Mehmet İlhan Şahin, Koronavirüs vaka sayısının artışıyla ilgili olarak, "Vaka artışının nedeni akraba ziyaretleri" açıklamasını yaptı.

Haritaya göre Kayseri'deki vaka sayısını değerlendiren Şahin, "Maalesef Kayseri 100 binlik verilere istinaden 100 sınırına dayanmış durumda. Şu an yüksek riskli iken çok yüksek riskli safhasına maalesef geçmek üzereyiz. Tedbiri elden bırakmamamız gerekiyor. Devlet bir kısıtlama yapmasa bile bizler bireysel olarak kısıtlama varmış gibi devam etmeliyiz. Eğer kurallara uymazsak devletimiz daha yoğun bir şekilde uygulamalarda bulunabilir" dedi.

Şahin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



Bizim bölgemizde ev oturmaları, akraba ziyaretleri, taziye ziyaretleri ve kapalı ortamlarda bir araya gelinmesi nedeniyle artış yaşandı. Mikrobun en sevdiği ortam; kapalı, hava almayan ortamlardır. Vatandaşlarımızın eş, dost ve akraba ziyaretlerinden kaçınması gerekiyor. Bu virüsün acıması yok. Salgın ülkemizde ilk meydana geldiğinde yüksek kısıtlamalar ile karşılaştık. Bu şekilde salgın kontrolünü sağlayabilmiştik. Yaz ayında kısıtlamalar kalktığında vatandaşlar üzerinde ciddi bir rehavet oluştu. Kısıtlamalar kalktığında vatandaşlarımız dikkatli davranmazsa bu hastalığın böyle devam edeceği görülüyor" (DHA)