Kayseri Tabip Odası Başkanı: Artık yeter, salgın Kayseri'de kontrolden çıktı!

Kayseri Tabip Odası Başkanı Mehmet İlhan Şahin , Kayseri'de salgının kontrolden çıktığını belirterek, "Artık yeter, Kayseri yanıyor! Yönettiği şehir için sorumluluk alamayanlar koltuklarını terk etsin. Her gün stres altında harap, bitap çalışan sağlıkçıların, korunduğu halde hastalığı kapanların, ihtiyacı olduğu halde hastaneye yatırılamayanların vebalini nasıl taşıyacaksınız?" dedi.

Kayseri Tabip Odası Başkanı Mehmet İlhan Şahin, "Yöneticiler insiyatif almaktan kaçındıkça Kayseri'de salgın kontrolden çıktı. Salgın yönetimindeki başarısızlığın bedeli yöneticiler için belki sadece itibar kaybı olacak. Ama hekimler, sağlık çalışanları ve tedbir almasına rağmen hastalığa yakalananlar o bedeli canıyla ödüyor" diyerek tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Başkan Şahin şu ifadeleri kullandı: "Artık yeter! Kayseri yanıyor! Yönettiği şehir için sorumluluk alamayanlar koltuklarını hemen terk etsin. Her gün stres altında harap, bitap çalışan sağlıkçıların, korunduğu halde hastalığı kapanların, ihtiyacı olduğu halde hastaneye yatırılamayanların vebalini nasıl taşıyacaksınız? Yöneticiler insiyatif almaktan kaçındıkça Kayseri'de salgın kontrolden çıktı. Salgın yönetimindeki başarısızlığın bedeli yöneticiler için belki sadece itibar kaybı olacak. Ama hekimler, sağlık çalışanları ve tedbir almasına rağmen hastalığa yakalananlar o bedeli canıyla ödüyor."