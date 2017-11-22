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Spor

Kayseri Şekersporlu güreşçi Dünya Şampiyonu oldu

KAYSERİ / DHA Polonya'da düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Kayseri Şekersporlu grekoromen güreşçi Fatih Cengiz'in 75 kiloda dünya şampiyonu olması sevinç yarattı

22 Kasım 2017 12:57

KAYSERİ / DHA

Polonya\'da düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası\'nda Kayseri Şekersporlu grekoromen güreşçi Fatih Cengiz\'in 75 kiloda dünya şampiyonu olması sevinç yarattı. Kulüp Onursal Başkanı Hüseyin Akay, \'\'Ata sporumuzdaki bu gurur verici başarıyı yürekten alkışlıyor, güreşçimizle gurur duyuyoruz\'\' diye konuştu.
Polanya\'daki şampiyonada Kayseri Şekersporlu Fatih Cengiz altın, Türk milli takımındaki 98 kiloda Fatih Başköy ve 71 kiloda Murat Dağ bronz madalya kazandılar. İlk turda Amerika\'lı Jesse Alexander Porter\'i 2-1, ikinci turda Azeri sporcu Nasir Hasanov\'u 4-1, yarı finalde de Rus rakip Akhmed Aytsukov\'u 5-2 yenen Fatih Cengiz, finalde Gürcü rakibi Gela Bolkvadze ile karşılaştı. Mücadelenin başından sonuna kadar üstün bir performans sergileyen Fatih Cengiz rakibini 5-2 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.
Maçın ardından sporcu ve milli takım kafilesi ile Kayseri\'deki kulübü Şekerspor camiası büyük sevinç yaşadı. Kayseri Şekerspor Kulübü Onursal ve Kayseri Pancar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, lisanslı sporcularının dünya şampiyonu olmasından dolayı gurur duyduklarını söyledi.
Akay, \'\'Ata sporumuz güreşe uzun süredir destek veriyoruz. Kulüp olarak milli sporumuz için elimizden geleni yapıyoruz. Son olarak   kulübümüz güreşçilerinden Abdullah Toprak, dünya 3\'üncüsü, Cemal Mutlu Avrupa 3\'üncüsü, Barış Erbek Balkan Şampiyonu, Hakan Kızılaslan ve Ali Esoğlu Avrupa 3\'üncüsü oldular. Bu başarılarla Şekerspor Kulübü olarak onur ve gurur duyuyoruz\'\' dedi.

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