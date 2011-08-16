-Kayseri Sarıoğlan'da deprem ANKARA (A.A) - 16.08.2011 - Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Kayseri Sarıoğlan'da saat 10.53'te meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıkladı. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, bugün saat 10.53'te meydana gelen depremin büyüklüğünün 4.3 olduğu bildirildi. Açıklamada, depreme en yakın yerleşim yerlerinin Kayseri'ye bağlı Sarıoğlan, Özvatan ve Bünyan olduğu bilgisine yer verildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden yapılan açıklamada da Kayseri Sarıoğlan'da, saat 10.53'te, 4.5 şiddetinde bir deprem kaydedildiği açıklandı.