Kayseri saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi

Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan otobüse bombalı araçla düzenlenen saldırıda ağır yaralanan ve kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavisi süren 25 yaşındaki Mesut Yaşar, bugün yaşamını yitirdi.

DHA’da yer alan habere göre, Zincidere 1'inci Komando Tugayı'ndan 17 Aralık 2016 Cumartesi günü çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne bombalı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda, 14 asker yaşamını yitirmiş, 55 asker de yaralandı. Yaralanan askerler arasında bulunan ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Mesut Yaşar isimli asker, 48 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Bugün öğle saatlerinde hayatını kaybeden Yaşar'la birlikte saldırıda ölenlerin sayısı sayısı 15'e çıktı.