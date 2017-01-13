Kayseri saldırısı ile ilgili gözaltına alınan 4 asker tutuklandı

Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan otobüse yönelik terör saldırısıyla ilgili soruşturmada, aynı birlikte görevli 4 asker ‘terör örgütüne yardım etmek, bilgi taşımak, askerlik bilgilerini aktarmak’ suçlamasıyla tutuklandı.

Muhbirlikle suçlanan dört asker tutuklandı

Kayseri'deki terör saldırı ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında toplamda 29 kişi gözaltına alınmıştı. Bu kişilerden altısı ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, geri kalan 23 kişi çapraz sorguya alındı.

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan dört askerin, askerlerin tugaydan hareket saatlerini ,geliş gidiş güzergahlarını sosyal medyadan TAK mensuplarına bildirdiği iddia edildi. Dört asker, ‘terör örgütüne yardım etmek, bilgi taşımak, askerlik bilgilerini aktarmak’ suçlamasıyla tutuklandı.

17 Aralık'ta Kayseri 1. Komando Tugayı'ndan çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne, Erciyes Üniversitesi önünde bomba yüklü araçla saldırı düzenlenmiş, saldırıda 14 asker şehit olmuştu.