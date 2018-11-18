Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor - Çukurova Efes: 3-0

İlyas KAPLAN / KAYSERİ (DHA)
SALON: OSB Teknik Koleji
HAKEMLER: Gülseda Dursun, Kerimhan Kaynak
KAYSERİ OSB TEKNİK KOLEJİ ATLETİKSPOR: Beyza Dursun, İrem Tan, Mervenur Oktay, Sevcan Eyi, Mine Koçyiğit, Hande Albayrak (Zeyneb Ülkü, Gamze İlik, Yasenya Hamurcu, Rabia Nehir Tezcan, Fatma Nur Birekul, Şeyda İşler, Neriman Korkmaz, Eda Ünal)
ÇUKUROVA EFES SPOR KULÜBÜ: İlayda Atçı, Dilara Çağlayan, Melike Özdemir, Gönül Su Kurtar, Serap Gürgün, Beyza Atak (Ayşegül Kalan, K. Esma Güralev, Ceren Aytur, Petek Türen, Büşra Nur Gülbahar)
SETLER: 25-14, 25-10, 25-11
SÜRE: 54 (17, 17, 20)
Türkiye Bayanlar Voleybol 2’nci Ligi 5’inci grupta yer alan Kayseri takımı OSB Teknik Koleji Atletikspor, Adana takımı Çukurova Efes Spor Kulübü’nü 3-0 yendi.
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