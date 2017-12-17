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Spor

Kayseri OSB Teknik Koleji Atletik Spor Kulübü - Erdemli İdman Yurdu: 3-0

İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA) SALON: OSB METEM HAKEMLER: Veysel Alış (xx), Kerimhan Kaynak (xx)

17 Aralık 2017 23:04

İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA)

SALON: OSB METEM
HAKEMLER: Veysel Alış (xx), Kerimhan Kaynak (xx).
KAYSERİ OSB TEKNİK KOLEJİ ATLETİK SPOR KULÜBÜ: Zeyneb (xx), L.Eda (xx), Ümüş (xx), Merve Nur (xx), Dilek (xx), Aylin (xx), Ebru (xx), Zehra (xx), Hande (xxx), Busenur (xxx), Sevcan (xxx), Şeyda (xx), Neriman (xxx).
ERDEMLİ İDMAN YURDU: Kısmet (x), Esma (xx), Elif (x), Rabia (x), Esranur (xx), Asena Simge (x), Havva (x), Hilal (x), Ceren (x), Merve (x), Esra (x).
1’İNCİ SET: 25-9
2’İNCİ SET: 25-16
3’ÜNCÜ SET: 25-6

Türkiye 2\'nci Bayanlar Voleybol Ligi 5’inci Grup\'ta yer alan takımlardan Kayseri OSB Teknik Koleji Atletik Spor Kulübü, grup sonuncusu Mersin takımı Erdemli İdman Yurdu’nu set vermeden yendi.
Müsabaka seri sayılar ile başlayan ev sahibi takım Mersin takımının mola almasına neden oldu. Moladan sonra farkı açmaya devam eden Kayseri takımı seti 16 sayı farkla kazandı: 25-9. 2’nci sete oyuncu değişikliği ile başlayan ev sahibi takım skor üstünlüğünü elinden bırakmadı. Kayseri OSB Teknik Koleji Atletik Spor Kulübü seti 9 sayı farkla kazandı: 25-16. 3’üncü sette rakip ataklarını iyi kesen ev sahibi takım seti 19 sayı farkla kazandı: 25-6. Kayseri takımı maçı 3-0’lık sonuçla kazanarak galibiyet serisini devam ettirdi.

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