Kayseri müftüsüne yanıt: Allah'ın izniyle 1 Mayıs'ta alandayız

Kayseri müftüsünün "1 Mayıs'ta isyan etmeyin, ibadet edin" açıklamasının hemen ardından şehirdeki organize sanayi bölgesinde yaşanan patlamada 8 işçi yaralandı. İşçi temsilcileri açıklamaya tepki gösterdi.

Kayseri İl Müftüsü Ali Maraşlıgil’in “1 Mayıs’ta isyan etmeyin, ibadet edin” açıklamasının ardından dün Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde yaşanan patlamada 8 işçi yaralandı. Adısel Madeni Eşya ve San. ve Tic. Ltd. Şti’de yaşanan iş kazası sonrasında sendikacılar İl Müftüsü Maraşlıgil’in açıklamalarını da hatırlatarak, “Bu kazalar kader değil. Organize Sanayi Bölgesi’nde düzenli olarak iş kazaları yaşanıyor. Bunlara karşı mücadele etmeyelim de ne yapalım?” diye sordu. Sendikaların tepkileriyle ilgili olarak görüşü sorulan İl Müftüsü Ali Maraşlıgil ise, “Açıklama yapma gereği duymuyorum” dedi.

'Mücadele etmeyelim de ne yapalım?'

İl müftüsünün açıklamalarını ve 8 işçinin yaralanmasını Evrensel gazetesinden Ümit Kartal'a değerlendiren DİSK Bölge Başkanı Cumaali Sağlam, “İşçiler canları pahasına evlerine ekmek götürmeye çalışırken, Kayseri müftüsünün bu açıklaması kesinlikle kabul edilemez” dedi. Geçen yıl da 1 Mayıs’a bir gün kala iki işçinin Kayseri’de elektrik çarpması sonucu yaşamını yitirdiğini, sadece nisan ayında 70’in üzerinde işçinin iş kazalarına kurban gittiğini söyleyen Sağlam, “İşçiler açlık sınırının altındaki asgari ücrete karşı mücadele etmesin de ne yapsın? Önlemler alınmadığı için yaşamını yitiren hep işçiler oluyor, İl Müftüsü rahat koltuğundan 1 Mayıs’a laf atacağına, bu zulme karşı ses çıkarmalı” dedi. Kayseri’de ayrı bir kutlama yapan Hak-İş’i de eleştiren DİSK Bölge Başkanı Sağlam, “Hak-İş de 1 Mayıs’a katılan işçileri çekilişle tatile gönderecekmiş. Bir sendika konfederasyonu işçilerin yaşadığı bu sorunlara karşı mücadeleyi örgütleyeceğine, promosyonculuk yapıyor. Hak-İş’in yaptığı işçi sınıfına saygısızlıktır. Hak-İş bu yaptığı ile işçilere nasıl baktığını göstermiştir” dedi.

'Bu çağrı doğru değil'

TÜMTİS İl Temsilcisi Yaşar Alicanoğlu tepkisini şöyle dile getirdi, “Bizim ibadetini de gayet düzenli yerine getiren ama ekmeğinin mücadelesini verip 1 Mayıs’a da katılan üyelerimiz var. Kendileri oturdukları yerden 4-5 bin lira maaş alırken, asgari ücrete talim işçilere böyle çağrı yapması doğru değildir. Müftü bu maaşı sadece ibadet ederek almadığını bu açıklamalarıyla gösterdi.”

'Müftülük asıl yaralanan arkadaşlarımıza sahip çıksın'

Kayseri İşçi Kurultayı Sözcüsü Metin Kandemir, kendisinin de inançlı bir işçi olduğunu belirterek, “Müftülük kendisini dinin ve inanan insanların temsilcisi gibi görmesin. Biz haksızlığa uğrayan, canı pahasına ekmeğini kazanmaya çalışan işçiler olarak Allah’ın izniyle 1 Mayıs’ta alanlarda olacağız. Bizleri bölmeye çalışmasınlar” dedi. Kandemir Müftülüğe de, “Asıl bugün işçi kardeşlerimiz can çekişirken açıklama yapın da samimiyetinizi görelim” diye seslendi.



