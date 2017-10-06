Kayseri Müftüsü: Nakit yardım Arakan’a, ayni yardım Suriye’ye

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Şubesi tarafından başlatılan yardım kampanyasında toplanan 10 TIR ihtiyaç malzemesi, Halep\'e gönderildi. Kayseri Müftüsü Şahin Güven, hayırseverlere teşekkür ederek, “Toplanan nakit yardımlar Arakan’a, ayni yardımlar da Suriye’ye gidiyor” dedi.

Halep’e yardım TIR’ları Kayseri’de düzenlenen törenin ardından yola çıktı. Merkez Kocasinan İlçesi Ahmet-Ayşe İnci Camii\'nde düzenlenen törene, Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz, İl Müftüsü Şahin Güven ve AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden de katıldı. Kayseri Müftüsü Şahin Güven, Kayseri İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Şubesi olarak bu yöndeki yardım kampanyalarını 5 aydır sürekli hale getirdiklerini belirtti. Müftü Güven, “Her ay mağdur ve mazlum kardeşlerimize Kayseri’den 10 TIR yardım gönderiyoruz” dedi. Diğer yandan Güven, Kayseri\'de, Arakan için 1 milyon TL nakdi yardım toplandığını belirterek, \"Nakit yardımlarımızı yalnız Arakan\'a gönderebiliyoruz. Çünkü ayni yardımlar Arakan\'a ulaşamıyor. Ayni yardımlarımızı da Suriye\'ye gönderiyoruz\" diye konuştu.

Kayseri Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz ise \"Kayseri, bütün Türkiye\'de toplanan yardımların yüzde 20\'sini topluyor. Bu nedenle Kayserililere teşekkür ediyorum. Kayseri\'de yaklaşık 3 yıldır Suriye\'ye yardım gidiyor. Bu yardımlar aynı zamanda ahirete azık oluyor. Buradan giden yardımlar Kayserililerin öbür aleme gönderdikleri azıklardır. Hayırseverlerimize teşekkür ediyorum\" diye dedi. Yapılan konuşmaların ve edilen duaların ardından ihtiyaç malzemelerinin yüklü olduğu ifade edilen 10 TIR Halep\'e uğurlandı.



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