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Politika

Kayseri MHP'den 126 istifa

"Bizi yönetenlerin iktidar olma hevesi yok"

18 Ekim 2017 19:06

Kayseri'nin Sarız ilçesinde 126 kişi, üyesi bulundukları MHP’den istifa ettiklerini açıkladı. Eski MHP Sarız İlçe Başkanı İbrahim Şimşek, istifa dilekçelerini ilçe yönetimine sunduklarını belirtti.

İstifa eden isimlerin yeni parti kurma çalışmasını sürdüren Meral Akşener ve arkadaşlarına destek vereceğini ifade eden Şimşek, "Ülkücü gençler hep sokakta boş geziyorlar. Birileri saltanat sürerken, ülkücülerin bu durumu beni çok üzüyor" dedi.

Şimşek, "Bu dava 48 yıllık, ben 60 yaşındayım. Bu 48 yıllık sürede davamın devamlı peşinden koştum. Yıllarca Ocak Başkanlığı emeklilikten sonra da Parti Başkanlığı yaptım. Hakkım varsa helal olsun. Ama anlaşıldı ki bizi yönetenlerin iktidar olma hevesi yok. Ülkücü gençler hep sokakta boş geziyorlar. Birileri saltanat sürerken, Ülkücülerin bu durumu beni çok üzmüştür. Bu yüzden görünen lüzum üzerine partimden istifa ediyorum. İstifa edenler çoğunlukla geçmiş döneme ait, ocak başkanları, parti başkanları ve yönetimde bulunan arkadaşlardan oluşmaktadır. Meclis Üyesi Yaşar Arkalı ve yönetimde bulunan arkadaşları 126 kişi birlikte istifa ettik. Eski yönetim kurulu üyeleri, belediye başkanı ve kadın kolları başkanı olan isimlerde istifa eden arkadaşlarımız arasında yer alıyor. Birlikte MHP’den istifa ettik" diye konuştu.

 

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