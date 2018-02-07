T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kayseri merkezli FETÖ operasyonunda 4 gözaltı

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ merkezli 4 ilde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında başlatılan operasyonda örgütün gizli haberleşme ağı 'ByLock'u kullandıkları belirlenen çeşitli meslek gruplarından 4 kişi gözaltına alındı

07 Şubat 2018 15:59

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ merkezli 4 ilde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında başlatılan operasyonda örgütün gizli haberleşme ağı \'ByLock\'u kullandıkları belirlenen çeşitli meslek gruplarından 4 kişi gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme ağı ByLock\'u kullandıkları belirlenen kişilere yönelik operasyon yaptı. Kayseri\'deki özel hastanede görevli hemşire, Kuran kursu ögretmeni, ERÜ ve kapatılan Melikşah üniversitelerinde ögretim görevlisi 8 kişiye yönelik, Kayseri merkezli İstanbul, Manisa ve Kırşehir\'deki operasyonlarda M.A.U., E.E., N.S. ve H.A. gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KAYSERİ DHAKAYSERİFETÖPDYCumhuriyet BaşsavcılığıEmniyet Müdürlüğü KaçakçılıkOrganize Suçlarla MücadeleMüdürlüğüByLockKuranERÜMelikşahKayseriManisaKırşehirDiğer

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24