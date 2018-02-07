Kayseri merkezli FETÖ operasyonunda 4 gözaltı

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ merkezli 4 ilde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında başlatılan operasyonda örgütün gizli haberleşme ağı \'ByLock\'u kullandıkları belirlenen çeşitli meslek gruplarından 4 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme ağı ByLock\'u kullandıkları belirlenen kişilere yönelik operasyon yaptı. Kayseri\'deki özel hastanede görevli hemşire, Kuran kursu ögretmeni, ERÜ ve kapatılan Melikşah üniversitelerinde ögretim görevlisi 8 kişiye yönelik, Kayseri merkezli İstanbul, Manisa ve Kırşehir\'deki operasyonlarda M.A.U., E.E., N.S. ve H.A. gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.