T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kayseri merkezli 9 ilde muazzaf subaylara operasyon

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY üyesi oldukları öne sürülen 27'si muazzaf, 33 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı

11 Eylül 2018 12:25

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY üyesi oldukları öne sürülen 27\'si muazzaf, 33 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün asker mahrem imamlarıyla sabit telefon hattından konuştukları iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 27\'si muvazzaf, 33 kişiyle yönelik Kayseri merkezli 9 ilde operasyon düzenledi.
Operasyonların devam ettiği belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KAYSERİ DHA KAYSERİKayseri Cumhuriyet BaşsavcılığıFETÖPDYEmniyet Müdürlüğü KaçakçılıkOrganize Suçlarla MücadeleMüdürlüğüKayseriOperasyonların
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24