Kayseri lezzetleriyle kadınlar işletmeci oluyor

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,(DHA) - EN eski ticaret kentlerinden biri olan Kayseri\'de, kadınlar el emeği ürünleri ile iş yeri açıyor. Bu iş yerlerine de genelde \'ana\', \'bacı\', abla\' ile biten isimler koyuluyor.

Binlerce yıllık geçmişe sahip olan ve ticarette en eski yazılı anlaşmaların yapıldığı Kayseri\'de ticaret, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu dönemde de aynı hızla devam ediyor. Mantı başta olmak üzere yağlama, tepsi mantısı, halka, kete, su böreği, hamur çorbası, kesme makarna, ev baklavası, güllü baklava ve nevzine gibi hamur işi yiyecekleriyle bilinen kentte, kadınlar da kendi iş yerlerini açıyor.

Kentte 23 yıl önce hamur işi üzerine ilk işletmeyi kuran ve şu an 10 kadını istihdam eden Sultan Acar (62), \"İşimi çok seviyorum, Allah bana sağlık versin. İşçilerimle çok mutluyum. Burada evde pişebilecek her unlu mamulü yapıyoruz. Evde oturan kadınlar boşa oturuyor. Bende ev kadınıydım ama çalışmaya karar verdim. Dükkan açtıktan sonra kendime güven geldi. Sağlık problemlerinden kurtuldum. Bütün kadınlara sesleniyorum; evde oturmasınlar çalışsınlar\" dedi.

ERKEK İŞÇİ ÇALIŞTIRMIYOR

Mantı, su böreği, ev baklavasını Ankara ve İstanbul\'a sipariş üzerine gönderdiklerini de belirten Acar, \"Ben işletmemde erkek çalıştırmıyorum. Çünkü, kadınlar daha titiz ve hijyenik oluyor. Aynı zamanda kadın işletmeci olarak çalıştırdığım insanlarla patron- çalışan değil, abla-kardeş ilişkisi ile çalışıyoruz\" dedi.

Sultan Acar\'ın en büyük yardımcısı olan üniversite mezunu gelini Hayriye Acar ise, \"Son 2 yıldır annemle sırt sırta verip çalışıyoruz. Kayseri\'de esnaf olma zorluğu insanlarının pazarlıkçı olmasıdır. Kaliteyi bilenler indirim istemiyor ama diğer bilmeyenler her üründe indirim istiyor\" dedi

Kayseri\'de kent merkezinde ve mahallelerde 50\'ye yakın kadının unlu mamuller üzerinde açtığı işletme bulunuyor. Bu 50 işletmede ise 400\'e yakın kadın istihdam ediliyor.



FOTOĞRAFLI