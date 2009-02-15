Kayseri, Körfez'de güldü



Turkcell Süper Lig'de zor günler geçiren Kocaelispor, 1-0 öne geçtiği Kayserispor karşısında Mehmet Topuz'un biri penaltıdan iki golüne engel olamayınca sahadan puansız ayrıldı.



Turkcell Süper Lig'de Kocaeli'de oynanan 20. hafta maçında Kocaelispor, Kayserispor'a 2-1 mağlup oldu ve kendisi için çok önemli bir maçtan da puansız ayrılmış oldu.



Ev sahibi takım hücum hattında golcü Taner Gülleri ve Agbetu ile pozisyon üretirken, yeni transfer Ergün Teber ve Julio Cesar'ın etkili oldukları görüldü.



Haftalardır eksik oyuncuları yüzünden kadro kurmakta zorluk çeken Kayserispor ise hücum hattında Aghahowa ve Cangale ile gol aradı.



Ev sahibi körfez ekibi Agbetu'nun attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.



İkinci yarıda Kayserispor beraberlik golü için kontraataklarla gol pozisyonu üretmeye çalıştı.



Kayserispor aradığı golü Mehmet Topuz'un 63. dakikada penaltı atışından buldu.



Maçın böyle biteceği beklenirken uzatma dakikalarında yine Mehmet Topuz attığı golle ev sahibi takımın umutlarını yıktı ve maç 2-1 Kayserispor'un üstünlüğü ile sona erdi.



Bu sonuçla Kayserispor puanını 32'e yükseltirken, Kocaelispor da 12 puanda kalmış oldu.



KOCAELİSPOR: 1 - KAYSERİSPOR: 2



Stat: İzmit İsmetpaşa

Hakemler: Özgüç Türkalp, Mustafa Sönmez, Emin Yıldırım

Kocaelispor: Kılıçarslan, Ross, Sadıkov, Emrah Kiraz, Ergün Teber, Adem (Dk. 73 Serdar Topraktepe), Levent Kartop (Dk. 69 Zinko), N'Sumbu, Julio Cesar (Dk. 78 Murat Hacıoğlu), Taner Gülleri, Agbetu

Kayserispor: Souleymanou, Mehmet Eren, Ali Turan, Eren Güngör, Toledo, Mehmet Topuz, Saidou, Abdullah Durak (Dk. 70 Ragıp), Bilal Aziz (Dk. 46 Durmuş), Aghahowa (Dk. 46 Turgay Bahadır), Cangele

Goller: Dk. 37 Agbetu (Kocaelispor), Dk. 63, 90+3 Mehmet Topuz (Kayserispor)

Sarı Kartlar: Dk. 23 Adem, Dk. 45 Emrah Kiraz, Dk. 63 Levent Kartop, Dk. 82 N'Sumbu (Kocaelispor), Dk. 67 Abdullah Durak (Kayserispor)



MAÇTAN DAKİKALAR



5. dakikada Agbetu'nun pasıyla topla buluşan Taner Gülleri'nin sol çaprazdan çalımlarla caza alanına girdikten sonra çektiği şutta, kaleci Souleymanou meşin yuvarlağı kornere çeldi.



13. dakikada sağdan Ross'un kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içinde topla buluşan müsait pozisyondaki Julio Cesar'ın vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.



14. dakikada Agbetu'nun sağdan ortasında ceza alanı dışında topla buluşan Ergün Teber'in sert şutunda meşin yuvarlak auta gitti.



22. dakikada sağdan Julio Cesar'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza alanında iyi yükselen Sadıkov'un kafa vuruşunda top kale direğinin yanından az farkla auta çıktı.



27. dakikada Ergün Teber'in soldan ortasında ceza alanı içindeki Adem'in kafa vuruşunda top kaleci Souleymanou'da kaldı.



32. dakikada soldan ceza alanına giren Bilal Aziz'in ortasında sağ çaprazda Mehmet Eren'in sert şutunda kaleci Kılıçarslan topu kontrol etti.



35. dakikada soldan ceza alanına giren Aghahowa'ın geriye çıkardığı topa ceza alanı yayı üzerindeki Abdullah Durak'ın sert vuruşunda meşin auta gitti.



37. dakikada soldan ceza alanına giren Taner Gülleri'nin pasında uygun pozisyondaki Agbetu'nun sert şutunda top filelere gitti: 1-0



Maçın ilk yarısı Kocaelispor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.



İKİNCİ YARI



Dk. 47 soldan ceza alanına giren Levent'in ortasında Julio Cesar'ın geriye çıkardığı topa Agbetu'nun sert vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.



Dk. 63 hakem Özgüç Türkalp, ceza alanında Sadıkov'un eline çarpan topu penaltı olarak değerlendirdi. Mehmet Topuz'un kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Kılıçarslan'ın solundan filelerle buluştu: 1-1



Dk. 81 Taner Gülleri'nin pasıyla ceza alanına giren Agbetu'nun uygun pozisyondaki vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.



Dk. 86 ceza alanına sağ çaprazdan giren Turgay Bahadır'ın sert şutunda top kaleci Kılıçarslan'da kaldı.



Dk. 90+3 soldan Cangele'nin kullandığı köşe atışında ceza alanın içinde iyi yükselen Mehmet Topuz'un kafa vuruşunda top kaleci Kılışarslan'ın solundan filelere gitti: 1-2



Karşılaşma, konuk ekip Kayserispor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.