Kayseri Kitap Fuarı'nda 'Eliaçık gerginliği'

İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 1\'inci Kitap Fuarı\'nın bugünkü bölümünde imza günü ve fuardaki konuşmacılar listesinde adı bulunmayan İlahiyatçı-Yazar İhsan Eliaçık, yayınevinin duyurduğu imza gününe katılmak üzere fuara geldi. Toplanan 20 kişilik grubun tepkileri üzerine Eliaçık, fuar alanını terk etti.

Çeşitli etkinliklerle devam eden Kayseri Kitap Fuarı\'na gelen İlahiyatçı-Yazar İhsan Eliaçık\'ın bulunduğu bölüme saat 14.00 sıralarında yaklaşık 20 kişilik grup geldi. Gruptakiler, \'Antikapitalist Müslümanlar\' adıyla tanınan İslamî-politik oluşumun ünlü isimlerinden İhsan Eliaçık’ın Kocasinan İlçesi Dünya Ticaret Merkezi\'ndeki fuar alanını terk etmesini isteyerek ona sözlü hakaretlerde bulundu. Gerginlik üzerine Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Güvenlik Şubesi, Çevik Kuvvet, Güven timlerinden oluşan ve fuar alanında görevli resmi ve sivil Eliaçık’ın etrafını sararak, grubun fiziki müdahalede bulunmasına mani oldu.

\"BENİ TEHDİT ETTİLER\"

Aslen Kayseri olan Eliaçık, daha sonra polis tarafından fuar alanından uzaklaştırıldı. Yazar İhsan Eliaçık kendisini ikna etmeye gelen fuar yetkililerine, \"3- 5 kişinin saldırısıyla buradan gidecek değilim. Bunlar tutulmuş gruplar. Beni tehdit ettiler. Bana konuşma ve imza etkinliği vermeyeceklerini belirterek, \'Kendi imkanlarınla geleceksen gel\' dediler. Ben de kendi imkanlarımla geldim. Şimdi de içeri almıyorlar. Bakın burada benim de gözüme bakanlar vardı. Onlara da slogan attırsam, birbirlerine girerlerdi. Toplumsal olay çıkacaktı. Polisler rica etti ve dışarı çıktım. Şimdi de fuarı dışında oturuyorum. Gerilim olsun istemiyorum\'\' dedi.

\"ZORBALIĞA BOYUN EĞEN BİRİ DEĞİLİM\"

Fuar yetkilisi ise, bu sözler üzerine, \"Hocam bu bu yaptıklarınızla, attığınız tweet\'lerle olayı kaşıdınız\"\' yanıtını verdi. Eliaçık, gazetecilere, \"Yapılanlar ayıptır. Bir yazara bu yapılmaz. İnsanlar kitaplarını imzalatmaya geliyor. Kitabımı imzalatmak isteyenler ile fuar alanına sokmak istemeyenler geriliyor. Gruplar oluşturuluyor. Bunlara meydan vermemek için buradan gidiyorum. Herkes bilsin ki ben zorbalığa boyun eğen biri değilim\" dedi.

TARTIŞILAN TWEET

Eliaçık\'ın kitaplarını basan Tekin Yayınevi, yarın kapanacak Kayseri Kitap Fuarı öncesi Twitter hesabından Yayıncılar Birliği’ne yönelik “Toplanıyoruz, tüm yayıncılara çağrımızdır” mesajıyla Eliaçık\'a ilişkin görüntüleri paylaştı.

CHP Kayseri milletvekili Çetin Arık ve CHP il başkanı Feyzullah Keskin ve bir grup partili Kitap Fuarı\'na giderek, yazara destek verdi. İhsan Eliaçık\'ın dün 15.23\'de \'\'Kayseri Belediye Başkanı beni Kitap Fuarı\'na sokmamakla, polis zoruyla çıkarmakla tehdit ediyor. Gel ve o dediğini yap, istifadan yırtarsın!\" yazılı tweet attığı, gerginliğe de bunun neden öne sürüldü.

Yazar Eliaçık\'ın Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 90 sayfalık etkinlik ajandasının bugünkü imza günü ve fuardaki konuşmacılar listesinde adının bulunmadığı söyleşi listesinde Canan Karatay, Hikmet Anıl Öztekin, Cansu Canan Özgen, Kahraman Tazeoğlu, Sevda Türküsev, Balçicek İlter, Sibel Eraslan, Bahadır Yenişehirlioğlu ve Kemal Sayar bulunuyordu. İmza etkinliklerinde ise, Müştehir Karakaya, Osman Çeviksoy,Mustafa İba Korkmaz, Nazmi Şimşek, Özkan Öze, İrfan Gürkan Çelebi, Tarık Uslu, Canan Karatay, Ufuk Tufan, Dilara Keskin, Emre Gül, Koray Yersüren, Yusuf Piliç, Mehmet Esen, İbrahim Sibel Eraslan, Vedat Sağlam, Canan Tan, Ali Öztunç gibi isimler yer aldı.

Tekin Yayınevi ise, İhsan Eliaçıak\'ın fuara davet edilmemesine rağmen kendi sosyal medya hesabından fuarda 14.00-18.00 saatleri arasında imza günü olduğunu duyurdu. Aynı yayınevi, Kitap fuarının birinci günü yazar Hanefi Avcı, ikinci günü Enver Aysever\'i Kayseri\'deki fuara getirmiş, bu yazarların isimleri Büyükşehir Belediyesi tarafıandan etkinlik ajandasında yer alıp, bilboard ve afişlerle duyurmuştu.



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