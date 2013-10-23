Kayseri Kapalı Cezaevi'nde işkence iddiası

Kayseri Kapalı Cezaevi'nde yatan yakınlarına işkence yapıldığını ve görüştürülmediklerini, dünden itibaren başka cezaevine sevk edildiklerini öne süren süren mahkum yakınları, cezaevi önünde infaz koruma memurlarıyla tartıştı. Polis, cezaevi önünde önlem alırken, mahkum yakınları kendilerine açıklama yapılmasını istedi.

Kayseri Kapalı Cezaevi önünde toplanan ve sayıları 30’u bulan bir grup, cezaevinde yatan ve işkence yapıldığını iddia ettikleri yakınlarının sabah saatlerinde yaralı olarak başka cezaevlerine sevk edildiğini iddia ederek, bağırıp çağırdılar. İnfaz koruma memurlarına tepki gösteren mahkum yakınları, "Bayramdan bu yana yakınlarımızla görüşemiyoruz. Bize, telefonla içerde kendilerine işkence yapıldığını söylediler. Sabah da sevkler başlamış. Yakınlarımızın nerede olduğunu sorduğumuz infaz koruma memurları bize yanıt vermiyor. Görüşmek isteyince de görüş günü değil diye geri çevirdiler. Açıklama bekliyoruz” diye yakındılar.

Soruşturma başlatıldı

Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Bülent Bingöl, konuyla ilgili olarak DHA’ya yaptığı açıklamada, "Cezaevindeki koğuş araması sırasında bazı mahkumlar, koruma infaz memurlarına karşı çıkmışlar. Bunun sonucunda meydana gelen olay ve cezaevi kapasitesinin dolu olması nedeniyle 35 mahkum başka yerlere nakil olmuştur. Koğuş araması sırasında meydana gelen olayla ilgili gerek mahkumlar, gerekse infaz memurları hakkında ayrı ayrı soruşturma açılmıştır. Nakillerle ilgili olarak cezaevi önünde toplanan mahkum yakınlarına durum anlatılmıştır” dedi.