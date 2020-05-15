Kayseri İl Sağlık Müdürü: Virüs üfürükçü değil taziye ziyareti nedeniyle yayıldı

Konuya ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Kayseri İl Sağlık Müdürü Ramazan, virüsün 'üfürükçü' nedeniyle yayılmadığını söyleyerek şunları kaydetti:

"Yemliha ile ilgili basında yer alan üfürükçü iddiaları doğru olmayıp, oradaki vakalarımızın kaynağı yapılan filyasyon çalışmamızda Kayseriden ziyarete giden otobüs şoförü temaslısının ziyareti olduğu tespit edilmiştir. Vakaların oluşmasında ise cenaze evine taziye ziyareti etkili olmuştur. Kamuoyuna duyurulur."