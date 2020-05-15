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Kayseri İl Sağlık Müdürü: Virüs üfürükçü değil taziye ziyareti nedeniyle yayıldı

15 Mayıs 2020 22:27

Kayseri'de bir 'üfürükçü' kadının 'Koronavirüs'e karşı okuyup üflediği' kişilere virüs bulaştırdığı ve mahallenin karantinaya alındığı iddia edilmişti. Kayseri İl Sağlık Müdürü Doktor Ali Ramazan, iddiayı yalanlayarak, "Vakalarımızın kaynağı yapılan Kayseri'den ziyarete giden otobüs şoförü temaslısının ziyareti; vakaların oluşmasında ise cenaze evine taziye ziyareti etkili olmuştur" dedi.  

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, 'Kadın okuyup-üfleyip virüs yaymış' başlıklı yazısında, Kayseri’de virüs taşıyıcısı olan ‘üfürükçü’ bir kadının, insanları okuyup üfleyerek mahallede salgına yol açtığını aktarmıştı. 

Konuya ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Kayseri İl Sağlık Müdürü Ramazan, virüsün 'üfürükçü' nedeniyle yayılmadığını söyleyerek şunları kaydetti: 

"Yemliha ile ilgili basında yer alan üfürükçü iddiaları doğru olmayıp, oradaki vakalarımızın kaynağı yapılan filyasyon çalışmamızda Kayseriden ziyarete giden otobüs şoförü temaslısının ziyareti olduğu tespit edilmiştir. Vakaların oluşmasında ise cenaze evine taziye ziyareti etkili olmuştur. Kamuoyuna duyurulur."

 

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