Kayseri İl Sağlık Müdürü: Virüs üfürükçü değil taziye ziyareti nedeniyle yayıldı

Kayseri'de bir 'üfürükçü' kadının 'Koronavirüs'e karşı okuyup üflediği' kişilere virüs bulaştırdığı ve mahallenin karantinaya alındığı iddia edilmişti. Kayseri İl Sağlık Müdürü Doktor Ali Ramazan, iddiayı yalanlayarak, "Vakalarımızın kaynağı yapılan Kayseri'den ziyarete giden otobüs şoförü temaslısının ziyareti; vakaların oluşmasında ise cenaze evine taziye ziyareti etkili olmuştur" dedi.
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, 'Kadın okuyup-üfleyip virüs yaymış' başlıklı yazısında, Kayseri’de virüs taşıyıcısı olan ‘üfürükçü’ bir kadının, insanları okuyup üfleyerek mahallede salgına yol açtığını aktarmıştı.