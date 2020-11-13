Kayseri İl Sağlık Müdürü'nden Koronavirüs uyarısı: Kritik noktaya doğru gidiyor

Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Ramazan Benli, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şehirdeki Koronavirüs salgınının kritik bir seviyeye ilerlediğini ifade etti.

Zorunlu olmadıkça evden çıkılmaması uyarsında bulunan Benli şu ifadeleri kullandı:

"Kayseri kritik noktaya doğru gidiyor. Lütfen kendimize gelelim. Hareketliliği azaltalım. Mecburi olmayan durumlarda yerimizden-evimizden ayrılmayalım. Haftasonları evimizden dışarı çıkmayalım. Karşılaştığımız herkesi virüs taşıyormuş gibi düşünerek hareket edelim” ifadelerini kullandı.