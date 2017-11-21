Kayseri İl Başkanı Tekin: İYİ Parti'ye yoğun ilgi var

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA) - İYİ Parti Kayseri kurucu il başkanı olarak açıklanan İşadamı Hüseyin Tekin, kendisine ve partisine yoğun ilginin olduğunu belritti.

Kayseri’de geçen hafta İYİ Parti Kurucu İl Başkanı olarak atanan Hüseyin Tekin, partilerine yoğun ilginin olduğunu belirtti. Bu ilginin kendilerini de mutlu ettiğini ifade eden Tekin, birçok kişinin görev almak için kendisine ulaştığını kaydetti.

16 Kasım’da il başkanlığı görevinin kendisine verildiğinin açıklanmasının ardından kısa sürede gördüğü ilgiye şaşırdığını belirten Tekin, “O gün uçağa bindim ve İstanbul’a bir iş için gidiyordum. Uçaktaydım ve bu nedenle telefonum kapalıydı. Uçaktan inince telefonumu açtım ve yüzlerce kişi tarafından arandığımı gördüm. Bunun yanında sadece Facebook hesabından il başkanlığı atamam duyulur duyulmaz 2 bin 400 kişinin bana arkadaşlık teklifinde bulunduğunu gördüm. Her açtığımda sosyal medya hesabımı yeni arkadaşlık gönderileri ile karşılaşıyorum. Çok mutlu oldum\" diye konuştu.

Diğer yandan Tekin, Kayseri’de en geç 10 Aralık’ta merkez ilçe teşkilatlarını, yani Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar teşkilatını ve devamında da çok süratle diğer ilçelerimizin teşkilatlarını kurmayı planlıyoruz. 15 Aralık gibi de bu çalışmaları sonlandıracağımızı düşünüyoruz. Bunun yanında diğer partilerden de bize ilgi var, ama en çok Ak Parti’den bekliyoruz. Çünkü oyun fazla olduğu yer orası” dedi.

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