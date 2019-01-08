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Kayseri Hayvan Hakları Koruma Derneği'nden köpeklerin itlaf edildiği iddiasına yalanlama

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ Hayvan Hakları Koruma Derneği Başkanı Nilgün Uzel, Hacılar ilçesindeki sokak köpeklerinin toplanıp, itlaf edildiğine dair sosyal medyada yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti

08 Ocak 2019 17:14

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ Hayvan Hakları Koruma Derneği Başkanı Nilgün Uzel, Hacılar ilçesindeki sokak köpeklerinin toplanıp, itlaf edildiğine dair sosyal medyada yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.
Kayseri Hayvan Hakları Koruma Derneği Başkanı Uzel, Hacılar\'da lise öğrencisi Mehmet Özer\'in (14) okul çıkışı sokak köpeklerinin saldırısı sonucu yaşamını yitirmesinin ardından sosyal medyada yer alan, köpeklerin toplanıp, itlaf edildiği iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Uzel, \"Kayseri\'de bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada Hacılar ilçesindeki köpeklerin toplanıp Büyükşehir Belediyesi Geçici Köpek Bakımevi\'ne götürülmeden katledildikleri haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Geçen 5 Ocak\'ta Hacılar ilçemizdeki bir vatandaşımıza ait kendisinin bakmış olduğu 20 civarında köpek kendi izni ve rızası ile belediye ekiplerince Büyükşehir Belediyesi Geçici Köpek Bakımevi\'ne götürülmüştür. Kayseri\'de herhangi bir köpek katliamı yoktur. Bu tür provokatif eylemlerden ve sözlerden kaçınılması en büyük arzumuzdur\" dedi. 

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