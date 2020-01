Kayseri Hacı Bektaşi Veli Derneği Başkanı: aşure dağıtımında 12’nci günün sonrası hassasiyeti bekliyoruz

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Hacı Bektaşi Veli Derneği tarafından Muharrem Ayı nedeniyle \'Aşure Günü\' düzenlendi. Dernek Başkanı Sadık Genç, Muharrem ayı içerisinde aşure dağıtan bazı kurum ve kuruluşlara seslenerek, “Ehlibeyt dostları 12 gün boyunca oruç tutarken bazı STK’ların, aşure yapıp dağıtması bizleri incitmektedir. Bu yasa, mateme herkes saygı duymalı ve aşure dağıtılacaksa 12’nci günün sonrasında dağıtılmasını konusunda hassasiyet bekliyoruz” dedi.

Hacı Bektaşi Veli Derneği ve Vakfı tarafından Melikgazi İlçesi Battalgazi Mahallesi’nde bulunan Cemevi\'nde \'Aşure Günü\' düzenlendi. Programa, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ile bazı siyasi parti, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı. Kayseri’de Hacı Bektaşi Veli Derneği ve Vakfı Başkanı Sadık Genç, cemevindeki programda Muharrem ayının önemine değindi. Genç, şöyle dedi:

\"Hz. Peygamber’in torunu Hz. Hüseyin ve 72 can Muharrem ayının 10’uncu günü yezit ordusu tarafından günlerce susuz bırakılarak, vahşice katledilmişlerdir. Yüzyıllardır ehlibeyt dostlar, ehlibeyt yolundan giderek matem, yas orucu tutarak bu acıyı yaşar. Bizim tutuğumuz oruç aç kalmak değil, onurlu nefes almaktır. Hz. Hüseyin 72 kişiyle yezit ordusuna kılıç salarken kazanamayacağını biliyordu . Ama o zalime karşı mazlumların sesi olmak için bile bile şehit oldu. Onun için biz diyoruz ki, nerede bir mazlum varsa, nerede bir zulüm varsa orası Kerbela’dır. Bu yüzden bizler orucu hem yası tutmak hem de onurlu yaşamak için tutarız.”

\'AŞURENİN 12\'NCİ GÜNDEN SONRA DAĞITILMASINI BEKLİYORUZ\'

Başkan Genç, “Aşurenin anlamı aynı zamanda Kerbela’da tek kurtulan olan ve soyun devamını sağlayan Zeynel Abidin’in bir nevi kurtuluşu kutlamak içindir” diye konuştu. Başkan Genç, muharrem ayı içinde bazı kurum ve kuruluşlarca dağıtılan aşurenin bu nedenle kendilerini incittiğini belirtti. Genç, şunları söyledi:

“Ehlibeyt dostları 12 gün boyunca yas tutarken bazı dostların, STK’ların aşure yapıp dağıtması bizi incitmektedir. Çünkü ehlibeyt sadece bizim için değil tüm İslam alemi için de önemlidir. Bu yasa, mateme herkes saygı duymalı. En azından 12 gün boyunca aşure dağıtılmaması, 12’nci günden sonra dağıtılması daha uygun olur diye düşünüyorum. Bu konuda tüm toplumdan, dostlardan hassasiyet bekliyoruz. Bunun yanında Alevi toplumunun birçok sorunu var ama bugün burası yeri değil. Toplumun her kesimi et ve tırnak olmuş durumda. Bu nedenle bu durumu sevgi, saygı, hoş görü ile harmanlayıp gelecek kuşaklara iyi bir miras bırakmak hepimizin görevidir. Allah birliğimizi bozmasın.\"

\'BİRLİĞİMİZ İLELEBET DEVAM ETSİN\'

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı ise konuşmasında birlik, beraberlik vurgusu yaptı. Kamçı, Türkiye\'nin zor bir süreçten geçtiğini anlatırken, her zamankinden daha fazla birliğe, beraberliğe ihtiyaç duyulduğunu anlattı. Vali Kamçı, \"Kayserimizde Alevi\'si, Sünni\'si, Lazı, Çerkez\'i,

Gürcüsüyle Avşarı ile hepimiz birlikteyiz. İnşallah bu devam ettiği müddetçe daha diri ve ayakta olacağız. Aşure gününde Allah orucunuzu kabul eylesin, Peygamber efendimizi sevgili torunu, cennette gençlerin temsilcisi Hz. Hüseyin efendimizin şehit edilişinin yıldönümü ve saygı anlamında tutuğunuz oruçlar kabul olsun. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, gününüz mübarek olsun. Allah sağlığınızı daim etsin, oruçlarınızı kabul etsin, birlikteliğimiz ilelebet devam etsin” şeklinde konuştu. Diğer yandan Aşure Günü lokmasında ayrıca Alevi dedeleri Muharrem ayı ve oruç hakkında katılımcılara bilgi verdi. Daha sonra edilen Aşure duasının ardından davetlilere aşure ikram edildi.



FOTOĞRAFLI