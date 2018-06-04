Kayseri Gençlerbirliği genç kızlarda Türkiye Şampiyonu oldu

İlyas KAPLAN / KAYSERİ,(DHA) - KAYSERİ Gençlerbirliği, 2018 Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası müsabakaları sonucunda rakiplerini geride bırakarak şampiyon oldu.

2018 Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası 31 Mayıs-3 Haziran tarihlerinde Ankara\'da düzenlendi.

Toplam 110 takımın katıldığı 2018 Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası\'nın finalinde Fomget Gençlik ve Spor ile Kayseri Gençler Birliği takımları karşılaştı. Müsabakayı 1-0 kazanan Kayseri Gençler Birliği takımı 2018 Genç Kızlar Türkiye Şampiyonu oldu. Şampiyon takıma kupasını Kadın A Milli Takımı Teknik Sorumlusu Talat Tuncel takdim etti.

Günün diğer müsabakasında Soyaspor, Fatih Vatan Spor\'u 2-1 yenerek 2018 Genç Kızlar Türkiye üçüncüsü unvanını aldı.

Kadın Milli Takımlar teknik ekibinin izlediği finallerde bireysel oyuncu ödülleri şu şekilde sahiplerini buldu:

GELECEK VADEDEN FUTBOLCU ÖDÜLÜ

Didem Dülber (Fomget Gençlik ve Spor)

EN İYİ KALECİ ÖDÜLÜ

İrem Damla Şahin (Soyaspor)

GOL KRALİÇESİ ÖDÜLÜ

Birsen Bozbal (Fomget Gençlik ve Spor)

EN DEĞERLİ OYUNCU ÖDÜLÜ

Aleyna Gültekin (Kayseri Gençler Birliği)

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