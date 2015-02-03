Kayseri Erciyesspor’da uyuşturucu skandalı!

Kayseri Erciyesspor'un U16 takımında forma giyen 6 futbolcu, uyuşturucu madde kullandıkları gerekçesiyle kulüpten gönderildi.

Spor Toto Süper Lig ekibi Kayseri Erciyesspor'un 16 Yaş Altı Futbol Takımı'nda forma giyen 6 futbolcu, deplasmanda uyuşturucu kullandı. Genç oyuncuların, kamp yapılan otelde uyuşturucu madde kullanması kulüp yetkililerini şok etti.

Daha önce de kullanıyorlarmış

goal.com Türkiye'de yer alan habere göre; bu futbolcuların daha önce de uyuşturucu kullandığını ifade edilirken, takımda bulunan diğer oyuncuların şikâyeti üzerine kulüp yetkilileri olaydan haberdar oldu.

Madde kullanan genç futbolcuların 18 yaşından küçük olması nedeniyle isimler saklanırken, söz konusu futbolcuların kulüple ilişkisi kesildi.

Olayın ardından genç oyuncuların aileleri, kulüp yetkilileri ve altyapı sorumlularına ilgisizlik nedeniyle isyan etti.