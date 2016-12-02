Kayseri Erciyesspor yönetimi istifa etti

Kulübün 21 Kasım Pazartesi günü yapılan olağanüstü kongresinde başkanlığa seçilen Nuhkan Rüzgar, tüm yönetim kurulu üyelerinin istifa kararı aldığını söyledi.

Rüzgar, seçimin ardından görev dağılımı yapmadan yönetimden ayrıldıklarını ifade etti.

Kayseri temsilcisinde 28 Kasım tarihinde de yönetim kurulu üyeleri Rıfat Dayıoğlu, Yavuz Soner Coşkun, Selahattin Sözduyar ile yedek yönetim kurulu üyeleri Mehmet Kargın ve Süleyman Akın istifa etmişti.

30 Mayıs 2016'dan itibaren çok sayıda olağanüstü kongre geçiren, ardından yönetime talip çıkılmaması üzerine bir süre kayyumla yönetilen Kayseri Erciyesspor'un yeniden atanacak kayyumla yönetilmesi bekleniyor.