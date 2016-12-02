T24 LogoT24 Logo
Spor

Kayseri Erciyesspor yönetimi istifa etti

Başkan Nuhkan Rüzgar, seçimin ardından görev dağılımı yapmadan yönetimden ayrıldıklarını ifade etti

02 Aralık 2016 22:35

Kulübün 21 Kasım Pazartesi günü yapılan olağanüstü kongresinde başkanlığa seçilen Nuhkan Rüzgar, tüm yönetim kurulu üyelerinin istifa kararı aldığını söyledi.

Rüzgar, seçimin ardından görev dağılımı yapmadan yönetimden ayrıldıklarını ifade etti.

Kayseri temsilcisinde 28 Kasım tarihinde de yönetim kurulu üyeleri Rıfat Dayıoğlu, Yavuz Soner Coşkun, Selahattin Sözduyar ile yedek yönetim kurulu üyeleri Mehmet Kargın ve Süleyman Akın istifa etmişti.

30 Mayıs 2016'dan itibaren çok sayıda olağanüstü kongre geçiren, ardından yönetime talip çıkılmaması üzerine bir süre kayyumla yönetilen Kayseri Erciyesspor'un yeniden atanacak kayyumla yönetilmesi bekleniyor.

ETİKETLER

Kayseri Erciyessporistifayönetim kurulu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24