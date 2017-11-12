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Spor

Kayseri Erciyesspor – Yeşil Bursa A.Ş: 1-1

İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA) STAT: Atatürk Yan Açık Saha HAKEMLER: Mehmet Şükrü Közcü (xx), Nurettin Çiçek (xx), İsmail Emre (xx)

12 Kasım 2017 19:07

İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA)

STAT: Atatürk Yan Açık Saha

HAKEMLER: Mehmet Şükrü Közcü (xx), Nurettin Çiçek (xx), İsmail Emre (xx).

KAYSERİ ERCİYESSPOR: Osman (xx), Halil (xx), Muhammed Yasin (xx) Ömer Faruk (x) (Dk.72 Seyfettin x), Furkan (x) (Dk.46 Batu Han x), Osman (xx), Yakupcan (xx), Göktuğ Berathan (x), Selim (x) (Dk.79 Emre Tunahan x), Talha (x), Cüneyt (x).

YEŞİL BURSA: Volkan (xx), Ömer (xx), Samet (xx), Burak (x) (Dk.75 Furkan Emre x), Metehan (x), Kadir (x), Ozan (x), Mustafa Emre (x), Yücel (x) (Dk.31 Kenan x), Ömer Gür (x), Ömer Gökali (x), (Dk.46 Ogün x).

GOLLER: Dk.90 Muhammed Yasin (Kayseri Erciyesspor) Dk. 32 Samet (Yeşil Bursa)

SARI KARTLAR: Furkan, Osman (Erciyesspor) Ozan (Yeşil Bursa)

Türkiye 3’üncü Ligi 2’inci grupta yer alan Kayseri Erciyesspor evinde konuk ettiği Yeşil Bursa ile 1-1 berabere kaldı. 2’inci dakikada sağ kanattan gelişen Yeşil Bursa atağında Samet, Erciyesspor kalecisinin önde olduğunu fark edip sert bir şutla topu ağlara yolladı: 1-0. 90’ıncı dakikada Muhammed Yasin savunmanın uzaklaştırmak istediği topun gelişine vurup meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1.

 FOTOĞRAFLI

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