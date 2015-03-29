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Spor

Kayseri Erciyesspor, Fatih Tekke ile anlaştı

Mehmet Özdilek, Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor'dan geçtiğimiz günlerde ayrılmıştı

29 Mart 2015 23:07

Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor'da, Mehmet Özdilek'ten boşalan teknik direktörlük görevine Fatih Tekke getirildi.

Kulüp başkanı Ziya Eren, Mehmet Özdilek'in istifasının ardından teknik direktör arayışlarına başladıklarını söyledi.

Bu kapsamda anlaşma sağladıkları Fatih Tekke'yi göreve getirdiklerini belirten Eren, anlaşmanın detaylarını daha sonra paylaşacaklarını kaydetti.
      
38 yaşındaki genç teknik adam Tekke, bu sezon Bülent Korkmaz, Uğur Tütüneker ve Mehmet Özdilek'in ardından Kayseri temsilcisinin 4. teknik direktörü oldu.

 

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