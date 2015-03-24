Mehmet Özdilek, SAİ Kayseri Erciyesspor'dan istifa etti

Spor Toto Süper Lig takımlarından Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, görevinden istifa etti. İki günlük iznin ardından bugün akşam saatlerinde Hacı Boydak Tesisleri'ne gelen Özdilek'in, yönetim kuruluna sunduğu istifası kabul edildi.
Özdilek'in futbolcularla da vedalaştığı öğrenildi.
Son olarak Kayseri Erciyesspor'un ligin 25. haftasında sahasında kümede kalma mücadelesindeki rakiplerinden Çaykur Rizespor'a 3-0 mağlup olduğu maçın ardından taraftarlar Özdilek'i istifaya davet etmişti.
Kayseri Erciyesspor'da Uğur Tütüneker'in görevinden ayrılmasının ardından devre arasında göreve getirilen Özdilek, takımı başında çıktığı 9 maçta 7 mağlubiyet, 2 galibiyet elde etmişti.