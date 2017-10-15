T24 LogoT24 Logo
Spor

Kayseri Erciyesspor-Diyarbekirspor: 1-4

İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA) STAT: Atatürk Açık Yan Saha HAKEMLER: Volkan Okur (xx), Fahri Dere (xx), Mehmet Kirişçi (xx) KAYSERİ ERCİYESSPOR: Osman (xx)- Halil (x), Muhammed Yasin (x), Ömer Faruk (x) (Dk

15 Ekim 2017 19:52

İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA)
STAT: Atatürk Açık Yan Saha
HAKEMLER: Volkan Okur (xx), Fahri Dere (xx), Mehmet Kirişçi (xx)
KAYSERİ ERCİYESSPOR: Osman (xx)- Halil (x), Muhammed Yasin (x), Ömer Faruk (x) (Dk.46 Seyfettin x), Furkan (x), Okan (xx) (Dk.66 Selim x), Yakup Can (x), Yusuf (x), Batu Han (x) (Dk.85 Osman x), Talha (x), Cüneyt (x)
DİYARBEKİRSPOR: İhsan (xx)- Mustafa (xxx) (Dk.83 Gökhan Çıra xx), Ercüment (xx) (Dk.76 İbrahim x), Arda (xx) (Dk.72 Yusuf xx), Mehmet (xx), Gökhan Köseoğlu (xx), Emrah (xx), Fatih (xx), Aykut (xx), Osman (xx), Tugay (xx)
GOLLER: Dk.65 Okan (Kayseri Erciyesspor) Dk.4, 69 Mustafa, Dk.45+1 Mehmet, Dk.68 Aykut (Diyarbekirspor)
SARI KART: Cüneyt (Kayseri Erciyesspor) Arda, Tugay (Diyarbekirspor)
TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta son sırada yer alan Erciyesspor sahasında Diyarbekirspor\'a 4-1\'lik skorla mağlup oldu.
7’nci dakikada sol kanattan hücuma geçen Diyarbekirspor atağında arka direkte topla buluşan Mustafa takımını öne geçirdi: 0-1.
45+1’de konuk takımın kontra atağında altı pas içerisinde topla buluşan Mehmet farkı ikiye çıkarttı: 0-2.
65’inci dakikada sol kanattan gelişen Kayseri Erciyesspor atağında misafir takım savunması duraklayınca Okan ev sahibi takımın bu sezonki ilk golüne imza attı: 1-2.
68’inci dakikada uzun topla orta alanı geçen konuk takımda Aykut ceza yayının yakınından topu ağlarla buluşturdu: 1-3.
69’uncu dakikada hücuma çıkarken topu kaptıran Erciyesspor savunması hazırlıksız yakalandı. Kırmızı-yeşilli takımda Aykut’un asistiyle Mustafa farkı 3’e çıkarttı: 1-4.  

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KAPLANKAYSERİDHA STAT Atatürk Açık Yan Saha HAKEMLER Volkan OkurFahri DereMehmet KirişçiERCİYESSPOR OsmanHalilMuhammed YasinFarukDkSeyfettinFurkanOkanSelimYakup CanYusufBatu HanOsmanTalhaCüneytMustafaGökhan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24