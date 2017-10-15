Kayseri Erciyesspor-Diyarbekirspor: 1-4

İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA)

STAT: Atatürk Açık Yan Saha

HAKEMLER: Volkan Okur (xx), Fahri Dere (xx), Mehmet Kirişçi (xx)

KAYSERİ ERCİYESSPOR: Osman (xx)- Halil (x), Muhammed Yasin (x), Ömer Faruk (x) (Dk.46 Seyfettin x), Furkan (x), Okan (xx) (Dk.66 Selim x), Yakup Can (x), Yusuf (x), Batu Han (x) (Dk.85 Osman x), Talha (x), Cüneyt (x)

DİYARBEKİRSPOR: İhsan (xx)- Mustafa (xxx) (Dk.83 Gökhan Çıra xx), Ercüment (xx) (Dk.76 İbrahim x), Arda (xx) (Dk.72 Yusuf xx), Mehmet (xx), Gökhan Köseoğlu (xx), Emrah (xx), Fatih (xx), Aykut (xx), Osman (xx), Tugay (xx)

GOLLER: Dk.65 Okan (Kayseri Erciyesspor) Dk.4, 69 Mustafa, Dk.45+1 Mehmet, Dk.68 Aykut (Diyarbekirspor)

SARI KART: Cüneyt (Kayseri Erciyesspor) Arda, Tugay (Diyarbekirspor)

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta son sırada yer alan Erciyesspor sahasında Diyarbekirspor\'a 4-1\'lik skorla mağlup oldu.

7’nci dakikada sol kanattan hücuma geçen Diyarbekirspor atağında arka direkte topla buluşan Mustafa takımını öne geçirdi: 0-1.

45+1’de konuk takımın kontra atağında altı pas içerisinde topla buluşan Mehmet farkı ikiye çıkarttı: 0-2.

65’inci dakikada sol kanattan gelişen Kayseri Erciyesspor atağında misafir takım savunması duraklayınca Okan ev sahibi takımın bu sezonki ilk golüne imza attı: 1-2.

68’inci dakikada uzun topla orta alanı geçen konuk takımda Aykut ceza yayının yakınından topu ağlarla buluşturdu: 1-3.

69’uncu dakikada hücuma çıkarken topu kaptıran Erciyesspor savunması hazırlıksız yakalandı. Kırmızı-yeşilli takımda Aykut’un asistiyle Mustafa farkı 3’e çıkarttı: 1-4.

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