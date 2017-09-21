T24 LogoT24 Logo
Spor

Kayseri Erciyesspor, Darıca Gençlerbirliği maçına da çıkamayacak

İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA) SPOR TOTO 3

21 Eylül 2017 16:32

İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA)

SPOR TOTO 3. Lig 2’inci Grupta yer alan Kayseri Erciyesspor bu hafta evinde oynayacağı Darıca Gençlerbirliği maçına da çıkmayacak.

Geçen hafta maddi olanaksızlık nedeniyle Büyükşehir Belediye Vanspor deplasmanına gidemeyen Erciyesspor’un Cumartesi günü kendi sahasında oynayacağı Darıca Gençlerbirliği maçına da çıkamayacağı öğrenildi. Kulüp Başkan Vekili Yaşar Çalışır, yaptığı açıklamada iç saha maçına da çıkamayacaklarını kaydetti.

Çalışır, \"Van’a otobüsümüzde mazot olmadığı için gidememiştik. Bu hafta iç sahada oynayacağımız Darıca Gençlerbirliği maçına da çıkamayacağız. Biz, zorluklarla takımı maça çıkartmaya çalışırken hiçbir destek görmedik. Çabalarımız sonuçsuz kalıyor. Harcamalarımız boşa. Kulüp kapanmasın diye boşuna uğraşıyoruz\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI  

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KAPLANKAYSERİDHA SPOR TOTOLigGruptaKayseri ErciyessporDarıca GençlerbirliğiGeçenBüyükşehir Belediye VansporErciyessporun CumartesiKulüp Başkan Vekili YaşarBuBizHarcamalarımızKulüpFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24