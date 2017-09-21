Kayseri Erciyesspor, Darıca Gençlerbirliği maçına da çıkamayacak

İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA)

SPOR TOTO 3. Lig 2’inci Grupta yer alan Kayseri Erciyesspor bu hafta evinde oynayacağı Darıca Gençlerbirliği maçına da çıkmayacak.

Geçen hafta maddi olanaksızlık nedeniyle Büyükşehir Belediye Vanspor deplasmanına gidemeyen Erciyesspor’un Cumartesi günü kendi sahasında oynayacağı Darıca Gençlerbirliği maçına da çıkamayacağı öğrenildi. Kulüp Başkan Vekili Yaşar Çalışır, yaptığı açıklamada iç saha maçına da çıkamayacaklarını kaydetti.

Çalışır, \"Van’a otobüsümüzde mazot olmadığı için gidememiştik. Bu hafta iç sahada oynayacağımız Darıca Gençlerbirliği maçına da çıkamayacağız. Biz, zorluklarla takımı maça çıkartmaya çalışırken hiçbir destek görmedik. Çabalarımız sonuçsuz kalıyor. Harcamalarımız boşa. Kulüp kapanmasın diye boşuna uğraşıyoruz\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI