Kayseri Erciyesspor-Anagold 24 Erzincanspor: 0-1

İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA)
STAT: Atatürk Yan Açık Saha
HAKEMLER: Tayfun Sarı (xx), Ahmet Eken (xx), Ahmet Gökhan Bal (xx)
KAYSERİ ERCİYESSPOR: Osman Kuş (xx)- Halil (x), Ömer Faruk (x) (Dk.38 İzzet x), Furkan (x), Osman Türkmen (x), Göktuğ Berathan (x), Yusuf (x), Selim (x), Turgay (x) (Dk.73 Yakupcan x), Talha (x) Cüneyt (x)
ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR: Kıvanç (xx)- Müslüm (xx), Gökhan (xx), Erman (xx) (Dk.83 Mikail Baydır x), Fatih Mustafa (x) (Dk.64 Gökhan Demir xx), Erdi (xx), Atilla (xxx), Cebrail (xx), Sefa (xx) (Dk.86 Emre x), Gökhan (xx), Serkan (xx)
GOLLER: Dk.31 Atilla (Anagold 24 Erzincanspor)
SARI KARTLAR: İzzet (Kayseri Erciyesspor)
Türkiye 3’üncü Ligi 2’nci grupta bulunan Kayseri Erciyesspor, evinde konuk ettiği Anagold 24 Erzincanspor’a 0-1’lık sonuçla mağlup oldu.
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