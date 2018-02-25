Kayseri Erciyesspor - Tire 1922 Spor: 0-5

İlyas KAPLAN / KAYSERİ(DHA)

STAT: Atatürk Yan Açık Saha

HAKEMLER: Aytaç Geçgel (xxx), Önder Çalış (xxx), Okan Akbal (xxx).

KAYSERİ ERCİYESSPOR: Alperen (x) - Halil (xx), Furkan (xx), Osman (x) (Dk. 82 Batuhan x), İzzet (x), Emre Tunahan (x), Göktuğ Berathan (x) (Dk. 78 Kürşat x), Yusuf (x), Selim (x) (Dk. 78 Muaz x), Seyfettin (x), Emre (x).

TİRE 1922 SPOR: Fatih (xx) - Ufuk (xx), Furkan Tuşik (xx) (Dk. 46 Ersin xx), Nihat (xx), Gökhan (xxx), Hasan (xx), Mümin Talip (xx), Güner (xx) (Dk. 71 Tolunay xx), Cemal (xx), Furkan Mızrak (xx), Bertuğ (xx) (Dk. 46 Sergen (xx).

SARI KART: Alperen, Halil (Kayseri Erciyesspor)

GOLLER: Dk. 57, Dk. 69 (P) ve Dk. 78 Gökhan, Dk. 67 Cemal, Dk. 70 Güner (Tire 1922 Spor)

TFF 3’üncü Lig 2\'nci Grup’ta mücadele eden Kayseri Erciyesspor, kendi sahasında İzmir temsilcisi Tire 1922 Spor’a 0-5’lik sonuçla mağlup oldu.

26’ıncı dakikada orta alanı çabuk geçen Kayseri Erciyesspor atağında Furkan Ulus kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda fırsatı değerlendiremedi.

57’inci dakikada konuk takımın atağında Kayseri Erciyesspor savunması tehlikeyi uzaklaştıramadı. Penaltı noktasında topla buluşan İzmir temsilcisinden Gökhan kalecinin sağından topu ağlara yolladı: 0-1.

67’inci dakikada sağ kanattan gelişen Tire 1922 Spor atağında Cemal sağ çaprazda topla buluştu. Sıfıra kadar inen Cemal dar açıdan golü kaydetti: 0-2.

69’uncu dakikada İzmir temsilcisinin atağında Kayseri Erciyessporlu Halil, rakibi Sergen’i yere düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan konuk takımın kaptanı Gökhan farkı 3’e çıkarttı: 0-3.

70’inci dakikada konuk takımın atağında Kayseri Erciyesspor defansının arkasına atılan topta sol çaprazda topla buluşan Güner farkı dörde çıkarttı: 0-4

78’inci dakikada atağa geçmeye çalışan ev sahibi takım orta alanda topu kaptırdı. Orta sahada topu kapan İzmir takımından Gökhan kendisinin 3 takımının 5’inci golünü kaydetti: 0-5.

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