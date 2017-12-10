Kayseri Erciyesspor - Muğlaspor: 2-4

İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA)

STAT: Atatürk Yan Açık Saha

HAKEMLER: Yusuf Aydın (xx), Burak Gültek (xx), Adnan Akbulut (xx).

KAYSERİ ERCİYESSPOR: Osman Kuş (x)-, Halil (x), Batuhan(x) (Dk. 50 Turgay x), Muhammed Yasin (x), Ömer Faruk (x) (Dk. 39 Furkan x), Okan (xx), Osman Türkmen (x), Göktuğ Berathan (x) (Dk. 56 Yakupcan x), Yusuf (x), Talha (x), Cüneyt (xx).

MUĞLASPOR: Barış (xx)-, Alpaslan (xx), Polat (xx), Alican (xx), Nizametin (xx) (Dk. 60 Enes x), Emre (xxx) (Dk. 82 Ceyhun x), Berkay Günay (xx), (Dk. 72 Haluk xx) Osman (xx), Ender (xx), Veysel (xx), Berkay Yüksel (xx).

GOLLER: Dk. 45 (P) Okan, Dk. 90+3 Cüneyt (Kayseri Erciyesspor) - Dk. 33 Berkay Yüksel, Dk. 39 - Dk. 47 Emre, Dk. 90 Ender (Muğlaspor)

SARI KARTLAR: Halil (Erciyesspor)

TFF 3’üncü Ligi 2’nci grupta yer alan Kayseri Erciyesspor, evinde konuk ettiği Muğlaspor’a 4-2\'lik sonuçla mağlup oldu.

33’üncü dakikada sol kanattan gelişen Muğlaspor atağında topla buluşan Berkay Yüksel, Erciyesspor kalecisi Osman’ın sağından çektiği şutta topu ağlara yolladı: 0-1.

39’uncu dakikada sol kanattan gelişen Muğlaspor atağında altıpasta topla buluşan Muğlasporlu Emre Gemici golü kaydetti: 0-2.

45’inci dakikada ev sahibi takım atağında Erciyessporlu Okan’ın Muğlaspor ceza sahasında düşürülmesinin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Okan’ın golü ile farkı 1’e indi: 1-2.

47’nci dakikada konuk takımın sol kanattan gelişen atağında ceza sahasına giren Emre kendisinin iki takımının üçüncü golünü kaydetti: 1-3. Sağdan gelişen Muğlaspor atağında Ceyhun’un isabetli pası sonucu topla buluşan Ender farkı 3’e çıkarttı: 1-4.

90+3’üncü dakikada santra yapan Kayseri Erciyesspor’da aşırtma pas sonucu topla buluşan Cüneyt kalecinin solundan top ağlara yollayarak skoru tayin etti: 2-4.

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