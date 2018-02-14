Kayseri Erciyesspor - Erokspor: 1-4

İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA)

STAD: Atatürk Yan Açık Saha

HAKEMLER: Ahmet Balkan (xx), Burak Gültek (xx), Adnan Akbulut (xx).

KAYSERİ ERCİYESSPOR: Alperen (x)-, Halil (xx), Batuhan (x) (Dk.85 Muaz x), Furkan (x) (Dk.55 İzzet x), Osman (x), Yakup Can (x), Emre Tunahan (x), Göktuğ Berathan (xx), Yusuf (x), Selim (x), Burak (x) (Dk.68 Kürşat x).

EROKSPOR: Murat (xx)-, Gökalp (xx), Adem (xx), Cerem Talha (xxx), Sedat (xx) (Dk.56 Uğur xx), Abdulkadir Akyıldız (xxx) (Dk.81 Alper xx), Şeyhmus Abdulkadir (xxx), Aykut Emre (xx), Tolga (xx), Rızvan (xxx) (Dk.66 Günay xx), Muharrem Efe (xx).

GOLLER: Dk.70 Göktuğ Berathan (Kayseri Erciyesspor) Dk.19 Cerem Talha, Dk.41 Abdulkadir Akyıldız, Dk.65 Gökalp, Dk.77 Şeyhmus Abdulkadir (Erokspor A.Ş)

SARI KART: Günay (Erokspor A.Ş)

TFF 3’üncü Lig 2\'nci Grup’ta mücadele eden Kayseri Erciyesspor, evinde ağırladığı Erokspor\'a 4-1\'lik skorla mağlup oldu.

19’uncu dakikadasağdan gelişen Erokspor A.Ş atağında Rızvan’ın sağ kanattan attığı ortaya sol çaprazdan iyi yükselen Cerem Talha kafa ile topu ağlara yolladı: 0-1.

41’inci dakikada orta alanda topu kapan konuk takımda Adem taç çizgisine kadar inip ortaladığı top kale önündeki Abdulkadir ile buluştu. Abdulkadir Akyıldız’ın plase vuruşu ile fark ikiye çıktı: 0-2.

65’inci dakikada sağ kanattan gelişen Erokspor A.Ş hücumunda Kayseri Erciyesspor savunması kale önünde topu uzaklaştıramadı. Ev sahibi takım savunması arasından iyi sıyrılan Gökalp farkı üç’e çıkarttı: 0-3.

70’inci dakikada orta alanı hızlı geçen Kayseri Erciyesspor’da rakip savunmayı geçen Göktuğ Berathan farkı ikiye düşürdü: 1-3.

77’inci dakikada kanattan gelişen konuk takım atağında Şeyhmus Abdulkadir topu filelere yolladı: 1-4.

FOTOĞRAFLI