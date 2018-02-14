T24 LogoT24 Logo
Spor

Kayseri Erciyesspor - Erokspor: 1-4

İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA) STAD: Atatürk Yan Açık Saha HAKEMLER: Ahmet Balkan (xx), Burak Gültek (xx), Adnan Akbulut (xx)

14 Şubat 2018 18:56

İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA)

STAD: Atatürk Yan Açık Saha
HAKEMLER: Ahmet Balkan (xx), Burak Gültek (xx), Adnan Akbulut (xx).
KAYSERİ ERCİYESSPOR: Alperen (x)-, Halil (xx), Batuhan (x) (Dk.85 Muaz x), Furkan (x) (Dk.55 İzzet x), Osman (x), Yakup Can (x), Emre Tunahan (x), Göktuğ Berathan (xx), Yusuf (x), Selim (x), Burak (x) (Dk.68 Kürşat x).
EROKSPOR: Murat (xx)-, Gökalp (xx), Adem (xx), Cerem Talha (xxx), Sedat (xx) (Dk.56 Uğur xx), Abdulkadir Akyıldız (xxx) (Dk.81 Alper xx), Şeyhmus Abdulkadir (xxx), Aykut Emre (xx), Tolga (xx), Rızvan (xxx) (Dk.66 Günay xx), Muharrem Efe (xx).
GOLLER: Dk.70 Göktuğ Berathan (Kayseri Erciyesspor) Dk.19 Cerem Talha, Dk.41 Abdulkadir Akyıldız, Dk.65 Gökalp, Dk.77 Şeyhmus Abdulkadir (Erokspor A.Ş)
SARI KART: Günay (Erokspor A.Ş)

TFF 3’üncü Lig 2\'nci Grup’ta mücadele eden Kayseri Erciyesspor, evinde ağırladığı Erokspor\'a 4-1\'lik skorla mağlup oldu.

19’uncu dakikadasağdan gelişen Erokspor A.Ş atağında Rızvan’ın sağ kanattan attığı ortaya sol çaprazdan iyi yükselen Cerem Talha kafa ile topu ağlara yolladı: 0-1.
41’inci dakikada orta alanda topu kapan konuk takımda Adem taç çizgisine kadar inip ortaladığı top kale önündeki Abdulkadir ile buluştu. Abdulkadir Akyıldız’ın plase vuruşu ile fark ikiye çıktı: 0-2.
65’inci dakikada sağ kanattan gelişen Erokspor A.Ş hücumunda Kayseri Erciyesspor savunması kale önünde topu uzaklaştıramadı. Ev sahibi takım savunması arasından iyi sıyrılan Gökalp farkı üç’e çıkarttı: 0-3.
70’inci dakikada orta alanı hızlı geçen Kayseri Erciyesspor’da rakip savunmayı geçen Göktuğ Berathan farkı ikiye düşürdü: 1-3.
77’inci dakikada kanattan gelişen konuk takım atağında Şeyhmus Abdulkadir topu filelere yolladı: 1-4.  

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KAPLANKAYSERİDHA STAD Atatürk Yan Açık Saha HAKEMLER Ahmet BalkanBurak GültekAdnan AkbulutKAYSERİ ERCİYESSPOR AlperenHalilBatuhanDkMuazFurkanOsmanYakup CanEmre TunahanGöktuğ BerathanYusufSelimBurakKürşat

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24