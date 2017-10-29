Kayseri Erciyesspor - 1461 Trabzonspor: 1-3

İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA)

STAD: Atatürk Yan Açık Saha

HAKEMLER: Tarık Güldal (xx), Yasin Kılıç(xx), Mehmet Özer(xx).

KAYSERİ ERCİYESSPOR: Osman (xx)-, Halil (x), Muhammed Yasin (x) (Dk.64 Ömer Faruk x), Okan (x), Yakupcan (xx), Göktuğ Berathan (x), (Dk.70 Seyfettin x), Yusuf (x), Selim (x), (Dk.79 İzzet x) Batuhan (x), Turgay (x), Talha (x).

1461 TRABZONSPOR: Ogün (xx)-, Recep Uğur (xx) (Dk.50 Mert xx), Alihan (xxx), Yüksel (xx) (Dk.80 Yunus Emre x), Savaş (xx), Yağızcan (xx), Sefacan (xxx), Melih (xx) (Dk.58 Alihan Aydın x), Rasimcan (xx), Aykut Sevim (xxx), Aykut Civelek (xx).

GOLLER: Dk.12 Okan (Kayseri Erciyesspor) Dk. 35 Sefacan, Dk.65 Alihan ve Dk. 81 Aykut Sevim (1461 Trabzonspor)

SARI KARTLAR: Muhammed Yasin, Okan, Turgay (Kayseri Erciyesspor) Yüksel, Savaş, Yunus Emre (1461 Trabzonspor)

Türkiye 3’üncü Ligi 2’inci grupta yer alan Kayseri Erciyesspor, evinde konuk ettiği 1461 Trabzonspor karşısında ilk golü bulmasına rağmen sahadan 3-1’lik mağlubiyetle ayrıldı.

12’inci dakikada orta alanı çabuk geçen Kayseri Erciyesspor atağında topla buluşan Okan Yenidünya ceza sahasına girerken çektiği şutla topu ağlara yolladı: 1-0.

35’inci dakikada sol kanattan gelişen 1461 Trabzonspor atağında rakip kale önünde topla buluşan Sefacan topu ağlarla buluşturarak skoru dengeledi: 1-1.

65’inci dakikada soldan atak yapan konuk takımda Erciyesspor savunmasını geçen Alihan önde olan kaleci Osman’ıı üzerinden topu ağlara yolladı: 1-2.

81’inci dakikada ev sahibi takım savunmasının arkasına iyi sarkan Aykut Sevim kalecinin üzerinden aşırtma bir vuruşla golü kaydetti: 1-3.

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