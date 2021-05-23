Kayseri Erciyes Üniversitesi Onkoloji Hastanesi'nde yangın: 24 kişi dumandan etkilendi

Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji-Onkoloji Hastanesi'nde, bekleme salonu yapımı sırasında kullanılan oksijen kaynağının straforları yakması sonucu 13’ü hasta 11’i çalışan 24 kişi dumandan etkilendi.

ANKA Haber Ajansı'nda yer alan habere göre; Mehmet Kemal Dedeman Hematoloji-Onkoloji Hastanesi'nin giriş bölümünde yetersiz olan bekleme salonunun genişletilmesi için demirlerin kesilmesi için oksijen kaynağı kullanıldı. Bu sırada, oksijen kaynağından çıkan kıvılcımlar straforları eritirken duman ve is oluşturdu. Yoğun duman ve is, servislerde yatan 13 hasta, biri astımlı 11 çalışanla birlikte 24 kişiyi olumsuz etkiledi. Acil serviste tedavi alınan 24 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çağrılan itfaiye ekiplerinin soğutmanın yanı sıra, hastanedeki aşırı duman ve isin bir an önce tahliyesi için fan kurdu. Klimaların çalışması, camların kapalı olması nedeniyle zehirlenmenin yaşandığı, çalışanların da bunu fark edemediğine dikkat çekildi.