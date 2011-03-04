-KAYSERİ EMNİYET MÜDÜRÜ'NE SUÇ DUYURUSU TBMM (A.A) - 04.03.2011 - CHP Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu, Kayseri Emniyet Müdürü Cuma Ali Aydın hakkında, Kayseri'deki yolsuzluk iddialarıyla ilgili ''suç delillerini yok etmeye teşebbüs ettiği ve görevini kötüye kullandığı'' gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Kulkuloğlu, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı suç duyurusuna ilişkin TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Şevki Kulkuloğlu, Kayseri'deki iddialarla ilgili soruşturma başlatıldığını, savcılığa sürekli bilgi ve belge desteğinde bulunduklarını belirtti. Hacı Ali Hamurcu'nun avukatı Halil İbrahim Yolcu'nun, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'a başvurarak Hamurcu'nun emniyette 2007'de verdiği ifade tutanaklarının görüntülü kayıtlarının bir örneğini istediğini anlatan Kulkuloğlu, savcılığın da Yolcu'yu Kayseri Emniyet Müdürlüğüne yönlendirdiğini söyledi. Kulkuloğlu, Kayseri Emniyet Müdürlüğünün, kaydı vermelerinin ancak Emniyet Genel Müdürlüğü Hukuk Dairesinden alacakları uygun görüşle olabileceğini bildirdiğini söyledi. Kayseri Emniyet Müdürlüğünün, Emniyet Genel Müdürlüğünden uygun görüş aldığı halde bu görüntü kaydını Yolcu'ya vermediğini belirten Kulkuloğlu, Emniyet Müdürlüğünün ''topu taca atarak'', İçişleri ve Adalet bakanlıklarına ayrı ayrı görüş sorduğunu kaydetti. -''İKİ SİYASETÇİNİN ARASINA GİRMEM''- Kayseri Emniyet Müdürü Aydın ile makamında üzücü bir görüşme yaptığını anlatan Kulkuloğlu, Aydın'a, ''Neden bu delilin teslim edilmediğini'' sorduğunda, Aydın'ın, ''Bugüne kadar imha edilmediğine şükrediniz'' cevabını verdiğini aktardı. Kulkuloğlu, Aydın'a, ''Neden uygun cevap geldiği halde, inisiyatifinizi kullanıp, belgeyi teslim etmiyorsunuz?'' sorusunu yönelttiğinde ise ''Ben iki siyasetçinin arasına girmem'' karşılığını aldığını ifade etti. Kulkuloğlu, Emniyet Müdürü'ne ''Devam eden soruşturmanın delilini yok edemezsiniz'' dediğini ifade ederek, ''Aydın ise (Ben İçişleri ve Adalet bakanlıklarına verilmesi ya da imha edilmesi yönünde görüş sordum. Eğer bana imha et desinler, bir dakika beklemem, imha ederim) dedi. Sayın Emniyet Müdürü'nün bu cevabıyla kendisi hakkında suç delillerini yok etmeye teşebbüs, soruşturmanın selametini zaafa uğratma, görevi kötüye kullanma suçlarıyla Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığına 25 Şubat 2011'de suç duyurusunda bulundum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın kefaletinin, bürokrasi üzerinde nelere mal olduğunu göstermesi açısından çok üzücü bir cevaptı. Acaba kefaletinin, adaletin tecellisini engellediği yönünde bugün bir pişmanlık duymakta mı?'' diye konuştu.