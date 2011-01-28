Kayseri dosyasına savcılık el koydu!

T24 - Savcılık dosyasında, eski İmar Daire Başkanı Taşkaraca’nın eşinin jaguar otomobile bindiği, 1.5 milyon euro değerinde olduğu belirtilen arsasını kat karşılığı verdiği iddia edildi.







Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile ilgili yolsuzluk dosyasının yeniden açılması amacıyla CHP’nin yaptığı suç duyurusu üzerine, Kayseri Başsavcılığı’nın 3 savcıyı görevlendirdiği soruşturma dosyasında, dönemin belediye İmar Daire Başkanı Hüseyin Taşkaraca ile ilgili ilginç bilgiler yer aldı.



Dosyada, Taşkaraca’nın dikkati çekici oranda malvarlığına sahip olduğuna yönelik belgelere yer verildi. Ak Partili Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki’nin, İçişleri Bakanı Beşir Atalay ve Müsteşar Osman Güneş tarafından 2009’da başka bir davadan kurtarıldığı bilgisinin de yer aldığı dosyaya göre, Özhaseki, hakkındaki birçok suçlamadan Danıştay 2. Daire kararıyla “Rahşan Affı” olarak bilinen af kanunu sayesinden kurtuldu.



CHP’nin Kayseri Başsavcılığı’na sunduğu ve “organize suçlar, memur suçları ve adi suçlara” bakan 3 savcı tarafından incelenen belgelerdeki bilgiler özetle şöyle:





RAHŞAN AFFINDAN YARARLANDILAR



1994-1999 arasındaki belediye işlemleri nedeniyle Özhaseki ve selefi Şükrü Karatepe ile isimleri halen yolsuzluk dosyasında geçen belediye çalışanlarının da içinde yer aldığı 19 kişi hakkında soruşturma izni verildi.



Danıştay 2. Daire, 25 Nisan 2002 tarihinde oyçokluğuyla aldığı kararla “vakıflara ait parsel üzerinde bağış karşılığında akaryakıt istasyonu açma izni verilmesi, yasaya aykırı reklam panosu ihalesi yapmak” suçlarından soruşturulan bu isimlerin dosyalarının “Rahşan Affı” olarak bilinen Şartla Salıverme Yasası kapsamında olduğuna karar verdi.





2009’DA DA KURTARMIŞLAR



Özhaseki hakkında Kadir Has Kongre Merkezi ve Spor Kompleksi’nin inşaatıyla ilgili 2005’te yapılan ihaleler nedeniyle de birçok şikayet yapıldı. Kayseri Valiliği’nin 1,1 milyon TL’nin fazladan ödendiğine ilişkin iddialarla ilgili incelemesinin ardından iddiaların işleme konulmaması kararı verildi. İçişleri Müsteşar Yardımcısı Hasan Canpolat ve Müsteşar Osman Güneş’in ardından Bakan Beşir Atalay da 11.12.2009 tarihinde ‘olur’ vererek dosyanın kapatılmasını onayladı.





LÜZUM-U MUHAKEME



1995-1999 arasında dönemin belediye başkanı Karatepe, Melikgazi Belediye Başkanı iken Özhaseki’nin içinde olduğu toplam 30 kişi hakkında İl Memurin Muhakematı Kurulu tarafından “sahte belge düzenlemek, görevi kötüye kullanmak, görevi ihmal etmek“ suçlarından lüzum-u muhakeme kararları verildi.





1.5 MİLYON EURO’LUK ARSA



2007 ve öncesinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi İmar Daire Başkanı olan, ancak tartışmalarının gündeme gelmesi üzerine KASKİ’ye danışman kadrosuyla atanan Hüseyin Taşkaraca, babasından sadece 500 m2 arsa kalmasına rağmen bugün gayrimenkul zengini.



Dosyada, Taşkaraca’nın kardeşi Aydın Taşkaraca’nın emlakçılık yaptığı, Taşkaraca’nın eşi Ayla’nın ise hiç sigorta kaydının bulunmadığı, ev kadını olduğu belirtildi. Taşkaraca, eşi Ayla Taşkaraca’ya 2009 yılında 40 bin euro değerinde 38 HT 2.. plakalı jaguar marka sıfır otomobil aldı.



Taşkaraca ailesinin 2 Hyundai marka otomobili daha bulunuyor. Taşkaraca Kocasinan mevkiindeki 1.5 milyon euro değerinde olduğu belirtilen arsaya kat karşılığı apartman yaptırdı ve buradaki 6 daire kendisine ait. Ancak, arsanın belediyeye ait olduğu, usulsüz biçimde Mavi Kanat Yapı Kooperatifi’ne satıldığı belirtildi. Üyelerin usulsüzlük nedeniyle açtığı davalar sürüyor.





ÖZEL KALEMLE VİLLA ARKADAŞI



Dosyaya göre, Taşkaraca, solunda Kayseri Valisi Özel Kalem Müdürü Kadir Şimşek’in oğlu avukat Nihat Şimşek’in, sağında ise Ak Partili Talas Belediye Başkanı Rıfat Yıldırım’ın villalarının bulunduğu sarı bir villada oturuyor. Taşkaraca‘nın, Yamula manzaralı, 500 bin TL’lik 26 bin m2’lik arsasının yanı sıra Kocasinan’da ve Melikgazi’de birer dairesi daha var. Ayrıca, Ayla Taşkaraca’nın üzerine kayıtlı, organize sanayi bölgesinin önünde 27 bin m2‘lik, 1 milyon TL değerinde arsa bulunuyor.





İŞTE O JAGUAR





Taşkaraca, sarı villaları ve eşinin kullandığı jaguar.