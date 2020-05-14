Kayseri'de 'üfürükçü' kadın mahalleyi 'okuyup üfledikten' sonra herkes Koronavirüs'e yakalanmış!

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, bir üfürükçünün yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı okuyup üflemesinden sonra bir mahallenin karantinaya alındını belirtti. Kayseri Tabip Odası, vatandaşları "Üfürükçüye gitmeyin" diye uyardı.

Kayseri'de Koronavirüs'e karşı yapılan uyarı, "üfürükçü kadın" tartışmasına döndü. Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Kayseritelgraf gazetesinin yazarı Veli Altınkaya, 'Kadın okuyup-üfleyip virüs yaymış' başlıklı yazısında, Kayseri'de virüs taşıyıcısı olan 'üfürükçü' bir kadının, insanları okuyup üfleyerek mahallede salgına yol açtığını aktardı.



Kayseritelgraf'ta yer alan yazıda, Altınkaya olayla ilgili şu bilgileri paylaştı: "Kişisel veriler nedeniyle ne mahalle ne de isim vermeyeceğim. Ama siz nere olduğunu anlarsınız. Halen kısmi karantina uygulanan eski bir beldemizde bir otobüs şoförü virüsü ilk olarak bulaştırıyor. Virüsün bulaştığı isimlerden biri de, 'okuyup-üflemesi kuvvetli' olan bir kadın.



Mahalle sakinlerinin bir bölümü virüsün bulaşmaması için bu kadını ziyaret ederek kendilerine de 'okuyup-üflemesini' istiyorlar. O kadın okuyup üflerken virüsü koca mahalleye yayıyor, iyi mi? Evinde durmayıp, maskesini takmadan okuyup-üfleyen kadından medet uman yurdum insanı ne diyeyim sana!"

Kayseri Tabip Odası: Üfürükçülere gitmeyin

Kayseri Tabip Odası yurttaşlara, "Kayseri'de salgın başladığından beri PCR test pozitif toplam hasta sayımız 800. 30 PCR test pozitif vefatımız, 115 şüpheli koronavirüs (test negatif) vefatımız var. AVM'lere gitmeye çok vaktiniz olacak. 'Evde Kal' Kayseri. Virüs her yerde. Salgın bitmedi. Üfürükçüye de gitmeyin" diye uyarıda bulundu.