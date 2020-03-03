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Kayseri'de Suriyeli IŞİD sanığı tahliye edildi!

Suriyeli Mübarek Iyade'ye yurt dışına çıkış yasağı getirildi

03 Mart 2020 14:04

Kayseri'de terör örgütü IŞİD'E yönelik soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan Suriye uyruklu Mübarek Iyade (24), 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılırken, yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliye edildi.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, 22 Eylül 2019 tarihinde IŞİD soruşturması kapsamında Suriyeli Mübarek Iyade gözaltına alındı.

Eşiyle birlikte 3 yıl önce yasa dışı yollarla kente geldiği belirlenen IŞİD şüphelisi Iyade, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Iyade hakkında, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 5 yıldan 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. Davanın bugün görülen duruşmasında, mahkeme heyeti, yargılama sonucu Mübarek Iyade'yi 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak, yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliye etti. (DHA)

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